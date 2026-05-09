Bugün çeyrek altın kaç TL? 9 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 9 Mayıs 2026 – Piyasalardaki Son Durum

9 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla küresel piyasalarda altın fiyatlarına olan talep artıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürüyor. Bugün belirlendiği gibi ons altın fiyatı 4.715,04 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, ekonomik belirsizlik ve jeopolitik risklerden etkileniyor. Dalgalanmalar bu durumu şekillendiriyor.

Türkiye piyasalara baktığımızda, gram altın fiyatı alışta 6.874,792 TL, satışta ise 6.875,623 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, Türk yatırımcıların favorileri arasında yer alıyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki makas daralmış durumda. Bu durum, talep ve arz dengesinin yeniden değerlendiğini gösteriyor.

Çeyrek altın alışta 10.999,67 TL, satışta ise 11.241,64 TL seviyelerinden işlem görmekte. Çeyrek altın, yatırımcıların tercih ettiği değer saklama aracı olarak öne çıkıyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar büyük ilgiyle takip ediliyor. Yarım altın fiyatları da benzer bir seyir izlemiş. Alış fiyatı 21.930,59 TL, satış fiyatı ise 22.483,29 TL olarak belirlenmiş.

Cumhuriyet altını, alışta 45.558 TL, satışta ise 46.242 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyat, Cumhuriyet altının kıymetini gözler önüne seriyor. Ziynet altın fiyatları ise alışta 43.998,67 TL, satışta 44.829,06 TL’ye gerileyerek dikkat çekiyor.

Diğer yandan, 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.791,01 TL, satış fiyatı ise 5.500 TL olarak belirlenmiştir. Altın bilezik fiyatları, düğün sezonuna yaklaşmasıyla birlikte talepte artış gösterebilir. Serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.840,418 TL, satışta 6.841,245 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Altın fiyatları, ülkemizde ve dünya genelinde birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Yatırımcıların dikkatle izlediği bu fiyatlarda, piyasa koşullarına göre değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır. Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip etmek, önemli bir strateji oluşturmaktadır.