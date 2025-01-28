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  4. Evden satarken hızla büyüdü, dükkanlar açtı! Ev hanımıydı, patron oldu... Birçok ile gönderiyor

Evden satarken hızla büyüdü, dükkanlar açtı! Ev hanımıydı, patron oldu... Birçok ile gönderiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 15:04
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Bartın'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Bostancı, arı keki, fandom şekeri, şurup, petek gibi arıcılık malzemeleri üreten atölye kurdu. Destek ve kredilerle yaklaşık 1 ton fondan şekeri günlük üretim kapasitesi bulunan atölye, iş yeri ve depoda toplam 5 kişi istihdam ediliyor. "Önce maske satışıyla başladım evden, internetten arı maskesi satıyordum. Sonra dükkan kiraladık, şimdi de makineleri aldık" diyen Bostancı internet ve sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok iline ürünlerini satıyor.

Evden satarken hızla büyüdü, dükkanlar açtı! Ev hanımıydı, patron oldu... Birçok ile gönderiyor

Bartın'da yaşayan Fatma Bostancı, evinde arı maskesi eldiven ve pantolon paketleyerek başladığı ticari hayatında, devlet destekleri ve kredilerle birlikte arıcılık malzemeleri üzerine yaklaşık 8 milyon TL'lik yatırım ile üretim atölyesi kurdu. Atölyede arı keki, fondan şekeri şurup ve petek üretimini yapan makineleri satın alan Bostancı, bir mağaza ve bir depo da kiralayarak, ürünleri Bartın ve çevre illerde pazarlamaya başladı.

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TÜRKİYE GENELİNDE TANINMAYA BAŞLADI

Hizmet vermeye başlayan Bostancı, Türkiye genelinde uygun ve kaliteli arıcılık malzemeleri satan bir iş kadını olarak tanınmaya başladı.

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TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE ÜRÜNLERİNİ SATIYOR

Günlük 1 ton fandom şekeri üretim yapabilen Bostancı, internet ve sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok iline ürünlerini satıyor.

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"İNTERNETTEN ARI MASKESİ SATIYORDUM"

Diğer ürünleri ise siparişe göre ürettiklerini anlatan Fatma Bostancı, "Önce maske satışıyla başladım evden, internetten arı maskesi satıyordum. Sonra dükkan kiraladık, şimdi de makineleri aldık. Arıcılık malzemelerini üretip satmaya başladık" dedi.

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"TOPLAM 5 KİŞİ İSTİHDAM EDİYORUZ"

Bostancı "Atölyede ve iş yerlerimizde toplam 5 kişi istihdam ediyoruz. Şu anda 1 ton günlük fandom şekeri üretiyoruz, şurup üretimini siparişe göre yapıyoruz. Petek üretimine ise yeni yeni başlıyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bartın patron üretim
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