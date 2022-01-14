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Evinde yapmaya başladı! Şimdi dünyaya satıyor

14.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde kurutulmuş meyve üretip sosyal medyadan satan bir çocuk annesi Merve Anıl, geçen yıl nisan ayında açtığı atölyeyle üretim kapasitesini artırıp ihracata başladı. Sebzelerle renklendirilmiş erişte ve makarna ile sebze tozlarını da ürün yelpazesine ekleyen Anıl Türkiye'nin 81 iline ulaşmakla birlikte yurt dışına da göndermeye başladı.

Evinde yapmaya başladı! Şimdi dünyaya satıyor

Banaz ilçesindeki evinde kurutulmuş meyve üretip sosyal medyadan satan bir çocuk annesi Merve Anıl, geçen yıl nisanda, içinde soğuk hava deposu da bulunan bir atölye kurdu.

Sebzelerle renklendirilmiş erişte ve makarna ile sebze tozlarını da ürün yelpazesine ekleyen Anıl, İngiltere, Avusturya, Almanya, ABD ve Fransa'ya ürün göndermeye başladı.

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"KADINLARA İSTİHDAM SAĞALADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Merve Anıl, AA muhabirine, kurutulmuş meyveye talebin oldukça yüksek olduğunu, sağlıklı beslenmek isteyenlerin gün geçtikçe kurutulmuş meyve ve benzeri ürünlere yöneldiğini söyledi.

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Gelecek yılki kapasitelerini yüzde 30 artırarak 500 ton ürün işlemeyi hedeflediklerini aktaran Anıl, "Şu an 250-300 ton ürün işleyebiliyoruz. Ürünlerimize talep arttığında, tek başıma işlere yetişememeye başladım. Kış sezonunda yanımızda 3 ablamız çalışıyor, yazın ise 8-9 kişi oluyoruz. Kadınlara istihdam sağladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bundan sonraki hedefim ise daha çok kadına istihdam sağlayıp, onlarla birlikte daha güzel işler yapabilmek." diye konuştu.

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"TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE ULAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Gelen siparişleri kargoyla müşterilerine gönderdiğini anlatan Anıl, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 81 iline ulaşmış bulunmaktayız. Doğal ürünlere talep gitgide artıyor. Sağlıklı beslenme uzmanları bu konuda bizlerin destekçisi oluyor. Bu yüzden doğal ürünleri tercih eden vatandaşlarımız için bulunmaz bir fırsat haline geldik. Kuru meyvenin yanı sıra sebzeleri de kurutmaya başladık. Sebzelerden çeşniler ve sebze tozları elde ediyoruz. Kışın yaş meyve çok fazla olmadığı için kurusuna talep oldukça fazla oluyor. Yazın ise meyve oldukça fazla olduğu için çok fazla talep olmuyor. Bu yüzden yoğurtlarda ve keklerde kullanılmak üzere doğal renklendirmelerde kullanılması için sebze tozları üretip, bunları piyasaya sunduk. Aynı zamanda sebzeleri kurutmadan önce bunları buharda haşlayarak sebzeli erişte ve makarnalar üretmeye başladık. Bunları da satışa sunduk."

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"DİLERİZ TÜM DÜNYAYLA ÜRÜNLERİMİZİ TANIŞTIRABİLİRİZ"

Ürünlerini yurt dışına da göndermeye başladığını aktaran Anıl, şunları söyledi:

"Bu yılın benim için en mutlu gelişmesi ürünlerimin yurt dışında da talep görmesi. Şu an İngiltere, Avusturya, Almanya, ABD ve Fransa'ya ürünlerimiz gitti. Kendimi çok mutlu hissediyorum. İlk önce israfı önlemek için başladığım bu yolda şimdi ülkelere kilolarca ürünlerimin gitmesi, tonlarca ürünleri işleyebilmem beni onurlandırıyor. İhracatta ilerlemek en büyük hedefim. Tüm dünyaya ürünlerimizin gitmesi bir kadın girişimci olarak bizleri çok mutlu ediyor. Dileriz tüm dünyayla ürünlerimizi tanıştırabiliriz."

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