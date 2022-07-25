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Evinin terasında üretiyor! Dünyanın dört bir yanına gönderiyor

25.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğal yollarla üretilen horum dutu pekmezi yoğun ilgi görüyor. Evlerinin teras bölümünü imalathaneye çeviren üreticiler, ürettikleri pekmezleri dünyanın dört biryanına gönderiyor. Üretilen pekmezlerin kilogramı ise 150 ile 180 TL arasında satışa sunuluyor.

Evinin terasında üretiyor! Dünyanın dört bir yanına gönderiyor

Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Yaman 5 yıl önce eşi Gülşen Balın Yaman’ın da destekleri ile evde horum dutu pekmezi üretimine başladı. Tamamen doğal yollarla üretilen pekmezlere büyük ilgi olduğunu gören Yaman ve eşi, bunun üzerine evlerinin teras bölümünü imalathaneye çevirerek üretim kapasitesini arttırma yoluna giderken, üretilen pekmezlerin kilogramı ise 150 ile 180 TL arasında satışa sunuluyor.

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“SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ”

Altı kilogram horum dutundan bir kilogram pekmez elde ettiklerini kaydederek siparişlere yetişemediklerini aktaran Ramazan Yaman, ”Malatya’da horum dutu, genel olarak Rum dutu da denen meyveden eşimle birlikte yaklaşık 5 yıldır ev ortamında pekmez üretimi yaparak taleplere göre yurtiçi ve yurtdışına gönderiyoruz. Geri dönüşler çok güzel, taleplere yetişemiyoruz” dedi.

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“İKİ AYDA BEŞ KEZ MAHSUL ALIYORUZ”

Özellikle kemoterapi gören kanser hastalarının yoğun ilgisi ile karşılaştıkları ifade eden Yaman, ”20’ye yakın ağacımız var. Ton bazında 2 ton kadar ürün elde ediyoruz. Taleplere yetişemediğimiz için köylerde de alım yapıyoruz. Yılın iki ayında beş kez mahsul alıyoruz. Çırpılmıyor, elle toplanıyor biraz zahmetli bir iş. Bu yüzden fiyatı da biraz yüksek oluyor“ diye konuştu.

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Malatya
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