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Evinin bahçesindeki fırında köy ekmeği yapmaya başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bilecik'te evinin bahçesindeki küçük fırında yapmaya başladığı ekşi mayalı köy ekmeği taleplere yetişemeyince devraldığı fırında üreten Cevat Turan, "Uzun süre dayanan ekmeğimiz eşsiz lezzeti ile herkesin damak tadına hitap ediyor” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeki evinin bahçesinde bulunan küçük fırında günlük 50 ekşi mayalı köy ekmeği pişirmeye başlayan Cevat Turan, üretimi yetmeyince köyde bir fırını devralarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Turan, Pazaryeri, Bilecik, Bozüyük, İnegöl, Eskişehir ve Bursa’daki müşterilerinin evine kadar köy ekmeği götürdüğü anlatarak, "Artık köylerde bile vatandaşlar ekmek yapmadığı için böyle bir işletmeye ihtiyaç vardı. Ben de evimin bahçesinde başladığım bu işte talebe yetişemediğim için bu çalışmayan fırını devraldım. Şimdi başta Pazaryeri ilçemiz olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki müşterilerimin taleplerine yetişebiliyorum" dedi.

'KÖY EKMEĞİNİ TAMAMEN KATKI OLMADFAN EKŞİ MAYA İLE YAPIYORUM'

'KÖY EKMEĞİNİ TAMAMEN KATKI OLMADFAN EKŞİ MAYA İLE YAPIYORUM'
Başta köy halkı ve şehirdeki vatandaşların köy ekmeğine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Turan, "Kınık köyündeki çömlek atölyelerini gezmeye gelen turistlerde ekşi mayalı köy ekmeğinin yanı sıra fırında yöreye ait yapılan macır, dızmanaya da büyük ilgi gösteriyor.
Köy ekmeğinin tamamen katkı olmadan ekşi maya ile yapıyorum. Ürettiğimiz köy ekmeğinde katkı maddesi içermediği için uzun süre dayanıyor, eşsiz lezzeti ile herkesin damak tadına hitap ediyor” dedi.

'ŞEHİRLERDEKİ MÜŞTRİLEİRMİZİN KAPISINDA TESLİM EDİYORUZ'

'ŞEHİRLERDEKİ MÜŞTRİLEİRMİZİN KAPISINDA TESLİM EDİYORUZ'
"Ürettiğimiz taze günlük ekşi mayalı köy ekmeğini bizlere talepte bulunan müşterilerimize periyodik aralıklarla evlerinin kapısına kadar götürüyoruz" diyen Turan, “Başta Pazaryeri ilçesi olmak üzere Bilecik, Bozüyük, İnegöl, Eskişehir ve Bursa'daki müşterilerimize evlerine kadar Köy ekmeğimizin götürmekteyiz.
Bu hizmet müşterilerimiz memnun ediyor ve arkadaşlarına da bizleri tavsiye ediyorlar. Her geçen gün Allah'a şükür müşteri sayımız artıyor. Bizler de müşterilerimiz memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
eksi maya ekmek, köy ekmeği,

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