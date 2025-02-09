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Fabrikada 25 bin TL, orada 15 bin TL... Siparişlerin çoğunu yurt dışına gönderiyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.02.2025 14:48
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Kilis’te 12 m2'lik dükkanda 43 yıldır yemeni üreten İlhan Özçelik, kaybolmaya yüz tutan mesleği anlattı. Yemeni üretiminin yaşatılması için mesleğe gönül veren gençlere ve devlet desteğine ihtiyacı vurgulayıp bu kültürel mirasın gelecek nesillere taşınmasını umut ettiklerini söyledi. "Fabrikada çalışanlar 23-25 bin TL kazanırken burada çalışan ustalar 13-15 bin TL'ye çalışıyor. Bu nedenle gençler burada kalmak istemiyor" diyen Özçelik siparişlerin birçoğunu yurt dışına gönderdiklerini aktardı.

Fabrikada 25 bin TL, orada 15 bin TL... Siparişlerin çoğunu yurt dışına gönderiyorlar

Mesleğe ilk başladığı yıllarda 40’a yakın esnafın bu işi yaptığını ancak günümüzde sayının 3-4 kişiye düştüğünü belirten Özçelik, "Şu an en genç ustamız 50 yaşında. Yanımızda 3-4 genç yetiştiriyoruz ama inşallah kalıcı olurlar. Gençler artık okul hevesine kapıldığı için zanaat meslekleri tükenmek üzere. Eğitim sisteminde mesleki okullara daha fazla önem verilmesi gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

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DANA VE KEÇİ DERİSİ TERCİH EDİLİYOR

Yemeni ayakkabılarında kullanılan malzemeler hakkında bilgi veren Özçelik, genellikle dana derisinin tercih edildiğini söyledi. Özçelik, "İç ve dış yüzeylerde dana derisi kullanıyoruz. Keçi ve koyun derisi de kullanılıyor ama manda köselesi alt taban için ideal. Diğer köseleler patlama yapabiliyor’’ dedi.

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"GENÇLER BURADA KALMAK İSTEMİYOR"

Zanaat mesleklerinde yetişmiş eleman bulmanın giderek zorlaştığını ifade eden Özçelik, ebeveynlerin de bu konuda gençleri yönlendirmesi gerektiğini vurguladı. Özçelik, fabrikalarda gençlerin daha yüksek maaşlarla çalışmayı tercih ettiğini belirterek, "Fabrikada çalışanlar 23-25 bin lira kazanırken burada çalışan ustalar 13-15 bin liraya çalışıyor. Bu nedenle gençler burada kalmak istemiyor" diye konuştu.

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"GENELLİKLE AVRUPA VE AMERİKA'YA ÇALIŞIYORUZ"

Yemeni yapımında Kilis’te faaliyet gösteren tek usta olduklarını ifade eden Özçelik, siparişlerin birçoğunu yurt dışına gönderdiklerini belirterek, "Genellikle Avrupa ve Amerika’ya çalışıyoruz. Kilis’te yurt dışı çalışan başka kimse kalmadı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kilis maaş sipariş
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