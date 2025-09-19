Faturası çok ağır ödeniyor! Tanesi 24 lira oldu, 1 yılda fiyatı 2 kat arttı

İklim değişikliğinin faturası bu sene çok ağır bir şekilde ödendi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri tezgahlarda ya hiç görülmedi ya da pahalıydı. Fiyatların yüksek olmasından dolayı bu sene bazı meyveler yenemezken aktarlarda satılan kuru kayısının fiyatı da dudak uçuklattı.

KİRAZ BU SENE YOKTU

Özellikle bu sene kirazın kilosunun 700 liraya kadar yükselmesi ve marketlerde bulunamaması gündem olmuştu. Diğer meyvelerin fiyatları da yüksek olmasından dolayı vatandaş bu sene meyveye daha az ulaşabilmişti.

1500 TL'Yİ BULDU

Kış aylarına yaklaşılması ile rota aktarlara çevrildi. Kuru üzüm, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyvelere ilgi artarken fiyatlar cep yaktı. Özellikle Malatya'nın meşhur kayısısının fiyatı İstanbul'da bin 500 lirayı bulurken tanesi 24 lirayı buldu. Geçen sene ise fiyatları 600 lira ile 700 lira arasında değişiyordu.

MALATYA'DA DA FİYATLAR YÜKSEK

Malatya'da bir aktarda ise kayısı fiyatları 600 lira ile 900 lira arasında değişiyor. Geçen sene Malatya'da kuru kayısının fiyatları ise 300 lira ile 350 lira arasındaydı.

KURUYEMİŞ FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Zirai don sadece meyveleri etkilemedi. Kuruyemişlerde de fiyatlar zirai don olayından dolayı yükselişe geçti. Aktar olan bir vatandaş, "Bu sene kayısı, fıstık, fındık yok. Her şeyin fiyatı yükseliyor" sözlerini kullandı.

Kaynak: Show Haber