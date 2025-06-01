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'Fiyat çok uygun' Tanesini 10 TL'ye satıyor! Geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi kadın, kızgın yağın başında halka tatlı satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. "Fiyatlarımız çok uygun. Tanesini 10 TL'den satışa sunuyorum" diyen kadın "Evde oturan bayanlara tavsiyem ise çalışmaları, boş durmamaları. Mutlaka ekmek paralarını kazansınlar. Kendi paranı kazanmak çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

'Fiyat çok uygun' Tanesini 10 TL'ye satıyor! Geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Esma Erdemir, sıcak havalara rağmen halka tatlısı yaparak hem müşterilere hizmetine sunuyor hem de ekmek parasını kazanıyor.

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Havaların ısınması ile birlikte kızgın yağın başında zor olsa da tatlı yapmaya devam ettiğini söyleyen Erdemir, zor olduğunu ama eve ekmek götürmesi gerektiğini ifade etti.

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"SICAKLARDA TATLI YAPMAK ZOR OLUYOR"

Erdemir, "Sabah buraya geliyorum ve tezgahımızı kuruyorum. Sıcaklıklar 30-35 derece ve tezgahımızın başında tatlı yapmaya devam ediyorum. Ekmeğimin peşindeyim. Sıcakta çok zor oluyor. Fiyatlarımız çok uygun. Tanesini 10 TL'den satışa sunuyorum. Akşama kadar buradayız. Tatlı yapıp satıyoruz, siparişler alıyoruz" dedi.

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"KENDİ PARANI KAZANMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

İnsanın kendi parasını kazanmak çok güzel bir duygu diyen Erdemir, "Burada kızgın yağın başındayım. Tabii ki el işin zorlu olduğu gibi bunun da zorluğu var. Ama ekmeğimizin peşindeyiz. Evde oturan bayanlara tavsiyem ise çalışmaları, boş durmamaları. Mutlaka ekmek paralarını kazansınlar. Kendi paranı kazanmak çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı. (İHA)

AW467605_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş tatlı
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