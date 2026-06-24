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Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde üreticiler, muz fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Üreticiler, kendilerinden 25 TL'ye alınan muzun markette 100-120 TL bandında satılmasının nedenlerinin de araştırılmasını istedi.

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

Bozyazılı muz üreticisi İrfan Özcan, birkaç ay öncesine kadar üreticiden kilogramı yaklaşık 50 TL'ye alınan muzun bugün 25 TL seviyelerine kadar gerilediğini söyledi. Marketlerde muzun 100 ila 120 TL arasında satışa sunulduğunu ifade eden Özcan, üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkın araştırılmasını istedi.

Fiyatı 25 TL ye düştü, markette 120 TL: Zarar ettiriyor 1

"25 TL'YE SATILAN MUZ ÜRETİCİYİ KURTARMIYOR, ZARAR ETTİRİYOR"

Üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Özcan, "Gübre, ilaç, işçilik, sulama ve elektrik giderleri sürekli yükseliyor. Buna rağmen ürünümüzü maliyetinin altında satmak zorunda kalıyoruz. Şu anda 25 TL'ye satılan muz üreticiyi kurtarmıyor, zarar ettiriyor" dedi.

Fiyatı 25 TL ye düştü, markette 120 TL: Zarar ettiriyor 2

"FİYAT FARKINI İTHAL MUZA BAĞLIYORLAR"

Fiyat düşüşlerinin ithal muz girişlerine bağlandığını öne süren Özcan, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Fiyatı 25 TL ye düştü, markette 120 TL: Zarar ettiriyor 3

Özcan, "Fiyat farkını ithal muza bağlıyorlar. Ancak Bozyazı ve Anamur'da üretilen muzun kalitesi ve aroması ortada. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. İthal muza ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Yerli üretimin arkasında durulmalı" diye konuştu.

Fiyatı 25 TL ye düştü, markette 120 TL: Zarar ettiriyor 4

"NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI"

Bölgede binlerce ailenin geçimini muz üretiminden sağladığını vurgulayan Özcan, "Üreticiden 25 TL'ye alınan muzun markette 100-120 TL bandında satılmasının nedenleri araştırılmalı. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Piyasanın yeniden dengelenmesini ve fiyatların üreticiyi memnun edecek seviyelere çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 25 TL ye düştü, markette 120 TL: Zarar ettiriyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
muz Mersin Bahçe market
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