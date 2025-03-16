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Fiyatı arttı! Kiloyla değil gramla alıyorlar... Dubai'ye bile gidiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 15:53
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Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapılırken, yüzde elli rekolte düşüşü yaşanan badem çağlası Dubai’ye ihraç ediliyor. Toplanan çağlalar kilosu 200 liradan satılıyor.

Fiyatı arttı! Kiloyla değil gramla alıyorlar... Dubai'ye bile gidiyor

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilosu tezgahlarda 200 liradan alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 15 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

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Üretilen çağlalara ilaç ve gübre kullanılmazken, tamamen doğal ve organik yetiştiriliyor.

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Şu an 50 ila 80 ton arasında rekolte beklendiğini belirten Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz. Zirai don nedeniyle yüzde elli rekolte kaybımız var. Toplanan çağlalar kilosu 200 liradan yurt içi ve yurt dışı Dubai’ye ihraç ediliyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çağla Mersin
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