Fiyatı belli oldu, 2 bin 500 TL'den satılacak! 'Türkiye'nin birinci şehri'

Artvin Ticaret Odası Toplantı Salonunda Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek'in başkanlığında toplanan bal fiyatlandırma komisyonu, bal ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri, etiketleme çalışmaları ve coğrafi işaretleme alt yapısı göz önünde bulundurularak, kestane balının taban fiyatını 2 bin 500 lira, çiçek balını bin 500 lira, orman gülünü (Komar balı) 2 bin 200 lira, ıhlamur balını bin 600 lira olarak belirledi.

Komisyon ayrıca, kara kovan olarak üretilen tüm ürünlerde belirlenen taban fiyatlara yüzde 30 fiyat farkı uygulanacağını bildirildi.

ARTVİN 2 BİN 727 ADET BİTKİ ÇEŞİTLİĞİYLE TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ ŞEHRİ

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin illerinin başında geldiğini belirterek, "İlimiz, Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, 198'i endemik, 500'ü endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahiptir" dedi.

Akyürek, Artvin'in bağrında barındırdığı bitki çeşitliliği ile Türkiye'nin birinci şehri olduğunu belirterek "Zengin bitki örtüsü, 20 bal ormanıyla ve coğrafyası itibarıyla arıcılığa çok müsait olan ilimizde geçen yıl yaklaşık bin ton bal üretildi. Bu yıl da bal üretimi geçen yıla göre yüzde yirmi artış sağladığını görüyoruz. Böylesine zengin bitki çeşitliğine sahip olan ilimiz organik bal üretimi için en uygun bölgelerin başında gelmektedir" diye konuştu.

Arıcılara verilen desteklerin daha da aratılması gerektiğini kaydeden Akyürek, belirlenen fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya; Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Usta, Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Seda Ufuk, Artvin Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Sinem Han ile borsa yönetim kurulu üyeleri katıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır