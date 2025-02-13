Fiyatı duyan bir tane daha alabilmek için yarıştı! İzdiham çıktı... Ne var ne yok kırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir firma her bir ürünün 100 liradan satıldığı mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış saati itibarıyla vatandaşlar mağaza önünde kalabalık oluşturdu. Mağazanın önünde ve içinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar zaman zaman izdiham yaşadı.

Mağaza sahipleri ise çareyi iş yerinin kapılarını kapatarak giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalıştı.

CAM ÜRÜNLER KALABALIK NEDENİYLE KIRILDI

Büyük bir bölümü bardak, sürahi, saklama kabı gibi camdan imal edilen ürünlerden oluşan mağazada birçok cam ürünü ise yoğun kalabalık nedeniyle kırıldı.

O AÇIKLAMA BİLE YETMEDİ

Vatandaşlar ise bir ürün daha fazla satın alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Zaman zaman arbede yaşansa da iş yeri sahipleri kampanyanın iki ay daha devam edeceğini açıkladı. Ancak bu açıklama bile vatandaşların alışveriş çılgınlığının önüne geçemedi. (İHA)