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'Fiyatlar çok uygun' Ama alan yok! 'Satılmazsa yine fiyatı düşüyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 10:12
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İstanbul’daki balık tezgahları son 10 yılın en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Balıkçılar, balıkların bollaştığını ancak yarıyıl tatilinden dolayı satışların düştüğünü söyledi. Balıkçı Erkan Sarıyaprak "Son 10 yılın en iyi balık sezonunu yaşıyoruz. 2 ay öncesine göre balık fiyatlarında yüzde 20 artış yaşansa da geçen yıllara göre fiyatlar çok uygun" dedi. Sarıyaprak "1 kilo hamsiyle 3 kişilik aile rahat doyar. Vatandaş 200 TL'ye 1 kg hamsi alabilir, yanına da 100 TL'ye salata yapabilir" dedi.

'Fiyatlar çok uygun' Ama alan yok! 'Satılmazsa yine fiyatı düşüyor'

İstanbul’daki balık tezgahları şenlendi. Tezgahlarda çeşit çeşit balık görülürken, Yenikapı Balıkçılar Çarşısı balıkçıları ise vatandaşın yarıyıl tatiline gitmesinden dolayı satışların düştüğünü söyledi. Son 10 yılın en iyi sezonlarından birini yaşadıklarını söyleyen balıkçılar, geçen yıllara göre fiyatların çok uygun olduğunu söyledi.

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BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alan hamsinin kilosu 200 liradan satılırken; istavrit 200 liradan, çupra 500 liradan, levrek 600 liradan, çinekop 350 liradan tezgahtaki yerini aldı.

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"GEÇEN YILLARA GÖRE FİYATLAR ÇOK UYGUN"

Balıkçı Erkan Sarıyaprak, "Son 10 yılın en iyi balık sezonunu yaşıyoruz. 2 ay öncesine göre balık fiyatlarında yüzde 20 artış yaşansa da geçen yıllara göre fiyatlar çok uygun. Balık çok bol, mesela çinekopun kilosu şu anda 350 lira, sarı kanat 600 lira, istavrit 200 lira, hamsi 200 lira, levrek 600 lira, ufak levrekler 350 lira, çupra 500 lira, karides 500 lira. Yarıyıl tatili geldiği için herkes tatile gitti, işler çok düştü." ifadelerini kullandı.

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Sarıyaprak "Şu an en sağlıklı besin balıktır. Herhangi bir katkı yok. Balık çok gelirse fiyatlar düşüyor. Ancak satılmazsa yine fiyatı düşüyor" dedi.

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"1 KİLO HAMSİYLE 3 KİŞİLİK BİR AİLE RAHAT BİR ŞEKİLDE DOYAR"

Sarıyaprak, "Fiyatlar çok uygun. 1 kilo hamsiyle 3 kişilik bir aile rahat bir şekilde doyar. Vatandaş 200 liraya 1 kilo hamsi alabilir, yanına da 100 liraya salata yapabilir. 300 liraya 3 kişilik bir aile rahat rahat doyar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
balık İstanbul balık fiyatları
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