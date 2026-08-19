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Gece bile mesai yaptılar: Yetiştirmek için ailece çalıştılar

Manisa, Sarıgöl'de üzüm hasadında yoğunluk sürerken, Emcelli Mahallesi’nde bir üretici, Mevlana cinsi sofralık üzümlerini çevre illerdeki pazarlara zamanında ulaştırmak için ailesiyle birlikte gece mesaisi yaptı.

Gece bile mesai yaptılar: Yetiştirmek için ailece çalıştılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi’nde üzüm üreticisi Ahmet Tosun, kilogramı 25 liradan sattığı Mevlana cinsi üzümlerini alıcının sabahın erken saatlerinde teslim alarak çevre illere göndereceğini belirtmesi üzerine gece saatlerinde hasada başladı. Ailesiyle birlikte üzüm bağında çalışan Tosun, kestikleri üzümleri kamyona yükleyerek sevkiyata hazır hale getirdi.

Gece bile mesai yaptılar: Yetiştirmek için ailece çalıştılar 1

"SATIN ALAN KİŞİ, SABAH ERKENDEN YOLA ÇIKACAĞINI VE ÇEVRE İLLERDEKİ PAZARLARA YETİŞMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Mevlana cinsi üzümlerimi sattım. Üzümlerimi satın alan kişi, sabah erkenden yola çıkacağını ve üzümlerin çevre illerdeki pazarlara yetişmesi gerektiğini söyledi. Biz de ailece gece kesim yaparak üzümleri kamyona yetiştirdik." dedi.

Gece bile mesai yaptılar: Yetiştirmek için ailece çalıştılar 2

YOĞUN MESAİ HARCIYORLAR

Sarıgöl’de üzüm üreticileri, ürünlerini alıcılara zamanında teslim edebilmek ve sofralık üzümlerin çevre illerdeki pazarlara taze şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Manisa
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