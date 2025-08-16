FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Türkiye'de fıstık üretiminde ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da, baklavada kullanılan boz Antep fıstığında fiyatlar üreticiyi sevindiriyor. Ekonomik getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, çok sayıda ilde yetiştiriliyor. Rekoltesinin bir sene yüksek, sonraki sene ise düşük olduğunu hatırlatan Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, üründe bu yılın "yok senesi" olduğunu, gelecek sene "var yılı" olmasını beklediklerini söyledi.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Boz Antep fıstığında fiyatlar üreticisinin yüzünü güldürüyor! Ekonomik getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 1

Türkiye'nin en önemli fıstık üreticisi konumunda bulunan Şanlıurfa'da, sıcak havaya rağmen boz fıstık hasadı gerçekleştiren işçiler, ağaç altına serilen bezlerin üzerinde topladıkları ürünleri, işlemlerden geçirmek üzere traktör kasalarında depolara taşıyor.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 2

Kırmızı fıstığa göre hasadı daha erken yapılan boz fıstık, başta baklava olmak üzere çikolata ve tatlı üretimlerinde kullanılıyor.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 3

"FİYAT ÜRETİCİMİZİ MEMNUN EDECEK SEVİYEDE"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, Şanlıurfa ve diğer fıstık üreticisi kentlerde boz fıstık hasadının yapıldığını, eylülde ise kırmızı fıstık hasadının başlayacağını söyledi.

Fıstığın genetik yapısı itibarıyla rekoltesinin bir sene yüksek, sonraki sene ise düşük olduğunu hatırlatan Akbaş, üründe bu yılın "yok senesi" olduğunu dile getirdi.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 4

Kentte geçen yıl 179 bin ton fıstık hasadı yapıldığını anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

"Bu çok güzel bir rakamdı. Bu yılki rekolte beklentimiz yaklaşık 80 bin ton civarındaydı ama bu yılki hava şartları çok olumsuz geçti. Özellikle kışın yağmurun yağmayışından dolayı ağaçlarımız çok etkilendi. Bu yüzden 80 bin ton civarındaki rekolte tahminimizin daha da düşük gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu düşüş de yüzde 10 gibi olacak. Ama çok şükür ki fiyatlar geçen yıla oranla daha güzel. Geçen sene fıstığın kilosu 170 liraya kadar düştü, üreticimiz çok mağdur oldu. Bu sene fiyatlar çok güzel. Hasadını yapmış olduğumuz boz fıstığın fiyatı 650-700 lira civarında. Bu da üreticimizi memnun edecek seviyede bir rakam. Üretimimizi hem iç piyasaya göre hem de ihracata göre yaptığımız için yükselen fiyatlardan dolayı ihracatımızda herhangi bir düşüş beklemiyoruz. İhracatımızda rakamsal olarak daha yüksek fiyatları göreceğimizi umut ediyoruz."

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 5

"GELECEK SENE 'VAR YILI' OLMASINI BEKLİYORUZ"

Akbaş, gelecek sene fıstığın "var yılı" olmasını beklediklerini, bu nedenle 2026'dan daha umutlu olduklarını kaydetti.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 6

ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN

Üretici Emin Doğan ise yaklaşık 25 yıldır fıstık ürettiğini belirterek, "Şimdi beyaz yani boz fıstık hasadı yapıyoruz. Daha sonra ise kırmızı fıstık hasadına başlayacağız. Bu sene kuraklıktan dolayı rekolte düşük, inşallah seneye daha iyi olur. Rekolte düşük ama çok şükür fiyat iyi." diye konuştu.

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL Gelecek sene... 7

İbrahim Uşaklı da rekoltenin düşük olduğunu ancak fiyatların kendilerini tatmin ettiğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrildiKüresel piyasalarda gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrildi
Resmi İstatistik Programı güncellendiResmi İstatistik Programı güncellendi

Anahtar Kelimeler:
fıstık fiyat üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.