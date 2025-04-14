Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var! Nisan soğunun faturası çok ağır olacak...

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kar haberleri gelmişti. Nisan ayında yağan kar ise tarım sektörünü etkiledi. Çiçek açan ağaçların kar ile karşılaşması meyve ağaçlarına zarar verdi. Bazı ürünlerin tamamında hasar oluşurken vatandaş ise tezgahların bu durumdan nasıl etkileneceğini merak ediyor.

MEYVE İTHAL EDİLEBİLİR

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, zirai donun kötü bir sonuç doğuracağını ifade ederek, ilk defa meyve ithal edilebileceğinin altını çizerek şu sözleri kullandı:



"Bu zirai don tezgahlara da olumsuz şekilde yansıyacak. En az yüzde 25 zam olur, yüzde 50’ye kadar çıkabilir. Gıda enflasyonunda sıkıntı yaşayacağız”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Malatya'da kayısının yüzde 100'e varan oran ile zarara uğradığını ifade ederek, Sakarya ve Doğu Karadeniz'de fındıkta yüzde 50'ye varan zarar olduğunu söyledi.

TEZGAHTA YÜZDE 50 ZAM VAR!

Suiçmez, "Niğde’de patateste, Konya’da şeker pancarında ciddi hasar var. Çorum’da cevizde yüzde 100’e yakın hasar var. Malatya’da kayısıda çiftçi yaklaşık 500 milyon dolar zarar edecek. İç piyasada fiyatlar yükselecek. Tezgaha en az yüzde 50 zam olarak yansır. Çiftçilerin kredi faizleri silinmeli ya da ertelenmeli" dedi.

ÜRETİCİ DESTEK İSTİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, kamudan ek destek talep edildiğini söyledi, "Kamudan ek destekler talep eden üreticilerimiz, Ziraat Bankası başta olmak üzere bütün bankalardan borçların faizsiz ertelenmesini istiyor. Sigorta konusunda ise TARSİM’den özel hassasiyet bekleniyor” sözlerini kullandı.



DON İÇİN SİGORTA

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) bitkisel ürün sigortası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan arazilerde yetiştirilen bitkisel ürünler teminat altına alınıyor. Bu kapsamda bitkisel ürünlerin dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskını nedeniyle teminat kapsamında yer alıyor. Bitkisel ürün sigortasında don riski için ödenen primin 2/3’ü devlet tarafından karşılanıyor.



"TARIM İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Don olayın ne kadar süreceğiyle ilgili CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, zirai donunun Salı gününe kadar devam edeceğini ifade etti. Çiftçilerin çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak şu sözleri ekledi:

"Bu zirai donlara biz ilkbahar geç donları diyoruz. Bu donlar tarımsal açıdan çok tehlikelidir. Toprak artık kabarmaya başlamıştır ve oradaki tohumlar çatlamaya başlamıştır. Ekin, bitki filizlenmeye başlamıştır. İlkbaharın bu geç zamanında don yapar ve hepsini öldürür. İlkbahar geç donları tarımsal açıdan son derece önemlidir.”



ÇİFTÇİ NÖBETTE

Nisan ayındaki kardan ürünlerini korumak için çiftçiler ise nöbette duruyor. Meteorolojinin uyarısının ardından Ordu’nun Perşembe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 500 rakımdaki fındık bahçelerinde lastik, saman ve fındık zurufu yakan üreticiler, dumanlama sistemi ile ürünlerini zirai dona karşı korumak için sabaha kadar nöbet tuttu.

REKOLTE DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde coğrafi işaretli Ulukale dutu büyük zarar gördü. Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, “Geçen yıl sıcaklık, bu yıl da 11 Nisan’da böyle bir soğuğun olması gerçekten çok yaşadığımız bir şey değil. Geçen sene 350 bin tonlara düştük, bu yıl onun da aşağısına düşeceğiz” dedi.

Kaynak: AA, DHA, İHA, Milliyet