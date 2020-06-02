Giresun’da ilk defa üretimi yapıldı, kilosu bin 400 TL’den satılıyor

Türkiye Tarım ve Hayvancılık Birliği Onursal Başkanı ve aynı zamanda salep üreticisi İbrahim Ünye, Türkiye’deki mevcut salep üretiminin, salep ihtiyacını karşılamadığını o yüzden ekonomik getirisi çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Ünye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanıyor, ancak bunun da yüzde 80’i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de 70 bin liraya varan ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için İl Tarım Ve Orman Müdürlükleri’nden veya ilgili üretici birliklerinden temin edilen salep yumrularıyla ekimi yapılabilir. Pazarlama sıkıntısı bulunmamaktadır, çünkü üretici birliklerinden alım garantili salep yumruları temin edilebilir. Türkiye’nin iç pazar ihtiyacını karşılaması açısından dahi ekonomik getirisi yüksek bir üründür” diye konuştu. bilgisini verdi.

'FINDIĞA EK GELİR BİRE ÜÇ VERİ ALINIYOR'

Tıbbi ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın hammaddesi olan salebin Giresun’da ilk defa üretimini kendisinin yaptığını ifade eden Ünye, “Fındığa ek gelir sağlayacak önemli bir tarım ürünüdür. Deneme amaçlı olarak ilk defa ekimini yaptığımız salepten bire üç ürün almayı başardık. Ekim ayında salep yumrularının ekimini yaptığımız tarladan mayıs ayı sonunda hasadını yapmaya başladık. Gelecek yıl da elde ettiğim tohumluk yumrularla daha geniş bir tarla oluşturacağım. Fındığa ek gelir olarak fındık bahçesinin içerisinde dahi tarla oluşturulabilinir. Giresun iklimine uyum sağlayan ve doğada kendiliğinden de yetiştiği görülen bir bitkidir. Salep yumrularını alım garantili alırken de satarken de kilosunu 180 TL’den üretici birliklerinden temin edilebilinir. En az bire üç üretim elde ettiğinizden dolayı da üçün ikisi kar olarak size kalacaktır” dedi.