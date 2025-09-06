Gitmeye korkuyorlar ama tadına bayılıyorlar! Adı çıktı ama 'Misafirperveriz' Tanesi 20 TL, içinde sadece 2 madde var

Kadifekale surları içerisinde odun ateşiyle kurulan tandırda, Mardin'e özgü ekmekler pişiren kadınlar, sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlayarak gün boyu üretim yapıyor. Tandır başında zorlu şartlarda çalışan kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de evlerinin geçimini sağlıyor.

OLUMSUZ HABERLER YAPILIYORDU

Kadifekale'nin yıllardır olumsuz haberlerle anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirten kadınlar, semtin tarihi dokusunun ve misafirperver yapısının öne çıkarılmasını istiyor. Yıllardır bölgede yaşayan ve çoğunluğunu Mardinli yurttaşların oluşturduğu semtte, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kurdukları tandırlarla ekmek üretimini sürdürüyor.

FİYATI 20 TL

Tandırda pişen ve sıcak olarak satışa sunulan ekmeklerin tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Vatandaşları hem lezzetli tandır ekmeğini tatmaya hem de Kadifekale'nin tarihi atmosferini görmeye davet eden kadınlar, tüm İzmirliler'i surlara beklediklerini söylüyor.

"KÖTÜ İNSANLAR DEĞİLİZ MİSAFİRPERVERİZ"

İzmir Kadifekale'de tandırda ekmek yapan 55 yaşındaki Felek Bilmez, geçimini bu işten sağladığını belirtti. Bilmez, "Ekmeklerimizi sadece tuz ve maya ile yapıyoruz. Herkes çok seviyor, İzmir'in her yerinden gelip alıyorlar. 20 liraya satıyoruz, hem sağlıklı hem ucuz. Ama buraya gelmeye korkuyorlar; adı kötüye çıkmış. Oysa biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz, kardeşiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır