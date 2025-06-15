Günde 35 tane yapıyor, fiyatı 250 TL! Kentteki talebe yetişemiyordu, Güney Amerika'dan sipariş yağıyor

Okulların kapanmasına sayılı günler kala uçurtmalara olan ilgi yeniden artarken, kendisini "tek el yapımı uçurtmacı" olarak tanımlayan Mustafa Ersayın, yüzlerce farklı modelde uçurtma yapıyor. Samsun'daki siparişlerin yoğunluğuna rağmen, yurt dışından gelen talepleri de geri çevirmiyor.

"BREZİLYA'DAN LOGO GÖNDERİYORLAR, UÇURTMA İSTİYORLAR"

Ersayın uçurtma yapımının dikkat ve özen gerektirdiğini anlattı.

Ersayın, "Festivaller, dernekler, okullar, gurbetçiler benden sipariş veriyor. Kargo ile yurt dışına da gönderim yapıyorum ama çok ısrar edenlere" dedi.

"AVRUPA'YI GEÇTİM, GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN BİLE İSTİYORLAR"

Ersayın "Brezilya'dan bile talep alıyorum. Avrupa'yı geçtim, Güney Amerika ülkelerinden bile logo gönderip özel tasarım istiyorlar" şeklinde konuştu.

Devamında Ersayın "Ama Samsun'a bile zor yetiştiğim için sınırlı sayıda gönderim yapabiliyorum" dedi.

Çocukların uçurtmalara ilgisinin devam ettiğini belirten Ersayın, kültürün yaşatılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"En fazla günde 50 uçurtma yaptığım olmuştu, artık yaşlandım 35'e düştüm"

Ersayın "Şimdiye kadar yaptığım en büyük uçurtma 2,5 metreydi. Çamaşır ipiyle uçurmak zorunda kaldım. Çok güzeldi ama bir daha yapmam. Uçurması işkenceydi." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 100 İLE 250 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Çizgi film karakterleri, takım logoları, film kahramanları ve özel isimlerle hazırlanan uçurtmalar, ipiyle birlikte tasarım ve boyutuna göre 100 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır