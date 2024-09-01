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  4. Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Kilosu 70 TL... 'Bu yıl çok iyi, çok memnunuz'

Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Kilosu 70 TL... 'Bu yıl çok iyi, çok memnunuz'

01.09.2024 09:29
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Depremin vurduğu Hatay’ın Arsuz ilçesinin bereketli topraklarında sofralık halhalı zeytininin hasadına başlandı. Bin TL yevmiye ile çalışan işçilerin tek tek topladığı zeytinler, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL’den alıcı buluyor. Bahçe sahibi Sezer Kala "Bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan" dedi.

Türkiye’nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay’da onlarca ürün yetişiyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda. Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi’nde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden Sezer Kala ve ailesi de 30 dönümlük tarlada zeytin üretimine devam ediyor. Özenle toplanan sofralık halhalı zeytin, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL’den alıcı bulurken tarım işçileri günlük bin TL kazanç elde ediyor.

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"BELLİ BİR TONAJ KESTİREMEYİZ, BU YIL MAHSUL ÇOK İYİ KALİBRE DE ÇOK İYİ ÇOK MEMNUNUZ HASATTAN"

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek “Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte Bin TL. Sabah altıda başlıyoruz havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00’ye kadar devam ediyoruz. Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan. Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim burada 30 dönüm arazimiz var. Hava durumuna göre çalışıyoruz, zaten çok sıcak havaları da erken bırakıyoruz. Eğer hava kapalıysa ona göre biraz daha dirayet göstermeye çalışıyoruz. Zeytini topladık eve gidip bu zeytini önce elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında kırıp bidonlara basacağız. Alıcının talebine göre istediği bidonlara beşlik petlere, üçlük petlere, 25 kiloluk bidonlara ve 50 kiloluk bidonlara kırım yapacağız. Şu anda analı kızlı dediğimiz ayırmadan sınıflandırmadan 70 TL’den söz ediliyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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AW278458_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytin Hatay Arsuz
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