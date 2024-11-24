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Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor! Bir ay önce başladılar, iki ayı bulacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.11.2024 15:35
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Aydın’ın Germencik ilçesinde zeytin hasadı yapan Esma Doğan, günlük 3 bin lira yevmiye ile zeytin çırpacak işçi bulamadıklarını söyledi. Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını belirten Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını aktardı.

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor! Bir ay önce başladılar, iki ayı bulacak

Zeytin ağaç sayısının Türkiye’de en çok olduğu Aydın’da zeytin hasadı sürüyor. Germencik’in Moralı Mahallesi'ndeki bahçesinde ailesiyle birlikte zeytin hasadı gerçekleştiren Esma Doğan, zeytinyağı sofraya gelene kadar çok zahmetli süreçten geçtiğini söyledi. Zeytinyağının fiyatının borsada 150 lira olduğunu ve bunun emeklerini karşılamadığını kaydeden Doğan, zeytinin 'var yıl'ı olmasına rağmen üretecinin yaşanan kuraklıktan da etkilendiğini belirtti. Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını belirten Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını aktardı.

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"BİZ ÜRETİCİLERİ ZORA SOKUYOR"

Çalıştıracak işçi bulamadıklarını da kaydeden Doğan; "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz. Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" dedi.

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Sulama yaptıkları zeytin ağaçlarının ürünlerinin iyi olduğunu ifade eden Doğan, sulanmayan alanların kuraklık nedeniyle zeytinin kabarmadığını belirtti. Etkili olan yağış sonrası iki günde zeytinin canlandığını kaydeden Doğan; "Hasada dağdan başlayıp ovaya doğru ineceğiz. Engebeli bir alanda hasat yaptığımız için örtüleri sermek, zeytini çırpmak, altına düşenleri toplamak çok zor. Düşe kalka, yuvarlana yuvarlana zeytin topluyoruz. Bu engebeli arazide ayakta durmak zor olmasına rağmen biz yere düşen zeytinleri tek tek toplayıp üretime katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

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"ZEYTİNYAĞININ FİYATI BU YIL BİZ ÜRETİCİLERİ MEMNUN ETMİYOR"

Zeytin ağaçlarından düşen zeytinleri dallarından ve yapraklarından da ayıkladıklarını kaydeden Doğan; "Daha sonra çuvalları koyup zeytinyağı işleme tesisine götürüyoruz. Orada zeytinler işlenip yağı çıkarılıyor. Zeytinyağı sofraya gelene kadar bayağı zahmetli bir süreçten geçiyor. Bu yıl zeytinyağının fiyatı da düşük. Litresi borsada 150 lira. Bu fiyat bizim emeğimizin karşılığı olamaz. Zeytinyağının fiyatı bu yıl biz üreticileri memnun etmiyor" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zeytin Aydın Germencik maaş
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