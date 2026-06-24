FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Günlük 3 bin TL'ye işçi bulamıyorlar: Talep her geçen gün artıyor

İçerik devam ediyor

Malatya'nın tescilli dalbastı kirazında hasat başladı. Kilogramı 70 - 120 TL arasında alıcı bulan aromasıyla ünlü kiraza talep her geçen gün artarken üreticiler günlük 3 bin TL yevmiyeye rağmen çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyor. Bahçelerde görülen kök kurdu zararlısı da üreticinin bir diğer önemli sorunu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında hasat sezonu başladı. Kendine özgü aromasıyla Türkiye'nin en özel kiraz çeşitleri arasında gösterilen dalbastı kirazının kilogramı 70 ila 120 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler yoğun talebe rağmen günlük 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamadıklarını belirtti.

Günlük 3 bin TL ye işçi bulamıyorlar: Talep her geçen gün artıyor 1

Hasadın sürdüğü Gündüzbey Mahallesi'nde üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını, bahçelerde etkisini artıran kök kurdu zararlısı ve yüksek işçilik maliyetlerinin ise üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Bölgede yıllardır kiraz üreticiliği yapan Mehmet Mesut Toros, dalbastı kirazının görünümü ve aromasının tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Son yıllarda bahçelerde kök kurdu sorununun yaygınlaştığını belirten Toros, "Bu zararlı ağaçların kökünü yiyerek kurumasına neden oluyor. Gündüzbey'de neredeyse her bahçede görülmeye başladı. Bunun yanında en büyük sorunumuz işçi bulamamak. Bugün kiraz toplamaya gelen bir işçi günlük 3 bin lira istiyor. Yemek ve diğer giderlerle maliyet 4 bin liraya yaklaşıyor. Buna rağmen kalifiye işçi bulamıyoruz" dedi.

Günlük 3 bin TL ye işçi bulamıyorlar: Talep her geçen gün artıyor 2

"GÜNDÜZBEY KİRAZININ AROMASINI HİÇBİR KİRAZ TUTMUYOR"

Üretici Orhan Sarıhan ise Gündüzbey dalbastı kirazının aromasıyla benzerlerinden ayrıldığını belirterek, "Başka bölgelerde de kiraz yedim ancak Gündüzbey kirazının aromasını hiçbir kiraz tutmuyor. Bu yıl rekolte yüksek olmasına rağmen meyve iriliği istenilen seviyede değil ama ürün lezzetinden hiçbir şey kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Günlük 3 bin TL ye işçi bulamıyorlar: Talep her geçen gün artıyor 3

"TALEP OLDUKÇA YÜKSEK"

Üreticilerin doğrudan tüketiciye satış yaparak daha fazla gelir elde etmeye çalıştığını ifade eden Sarıhan, "Perakende satışta kilogram fiyatı 100 ila 120 lira arasında değişiyor. Hal ya da marketlere verildiğinde ise fiyat 70-80 liraya kadar düşüyor. Talep oldukça yüksek. Türkiye'nin farklı illerinden alıcılar geliyor. Kalibre şartını karşılamayan ürünler ise değerinde satılamıyor. İşçiye günlük 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Buna rağmen işçi bulamıyoruz" diye konuştu.

Günlük 3 bin TL ye işçi bulamıyorlar: Talep her geçen gün artıyor 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumculardan yeni zorunluluk için 'kritik ihtiyaç' çıkışıKuyumculardan yeni zorunluluk için 'kritik ihtiyaç' çıkışı
Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te yüzde 25,2 arttıTürkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te yüzde 25,2 arttı

Anahtar Kelimeler:
Malatya Kiraz Yeşilyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane'in kaçırdığı gol şoke etti

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane'in kaçırdığı gol şoke etti

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti

Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.