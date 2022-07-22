Gurbetçiler alışkanlık haline getirdiler! Fiyatları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler hediyelik tespih alımına başlayınca esnafın yüzü güldü.

Gurbetçilerin yaz aylarında hediyelik tespih aldığını bu durumun da işlerine olumlu yansıdığını ifade eden esnaf Çağhan Doğan, “Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yurt dışından gelen gurbetçiler hediyelik olarak tespih alırlar. O yüzden bu aylarda tespih satış işlerimiz oldukça fazla. Kış aylarında da özel günlerde erkeklere alınan tespihler de oluyor.

Bu tespihler hem aksesuar amaçlı hem de zikir çekme amaçlı kullanılıyor. Tespih fiyatları; plastik tespihler 5 TL’den başlar sonrasında malzeme, özellik, yıl gibi değişik parametrelerin eklenmesiyle 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Antika değerleri olan Osmanlı kehribarları ise 150 bin TL ve üstüne de çıkabiliyor. Şu anda bendeki en değerli tespihler orijinal damla kehribarlar. Bu tespihler gram fiyatı ile satılıyor. Bu kehribarların gramı en az 10 dolardan satılıyor. Şu an satışta olan 2 tespihim 470 dolardan (8 bin 344 TL) satılıyor. Damla kehribarlar da 100 dolardan başlayıp, yukarıya doğru gidiyor” dedi.

Gümüş yüzüklere de ilgi gösterildiğini vurgulayan Çağhan Doğan, “Tespihlerin yanı sıra bu aylarda gümüş yüzük satışları da oluyor. Şu anda gümüşü gramı 40 TL’den satıyoruz. Doların artmasıyla gümüş fiyatları da artıyor. Yatırım ve aksesuar amaçlı olarak vatandaşlar gümüş alıyorlar. Gümüş yüzüklerin en küçüğü 6 gramdan başlar, 40 grama kadar çıkar. En ucuz gümüş yüzüğü 250 TL’den, en pahalı yüzüğü de bin 500 TL’den satıyoruz” diye konuştu.

Tespihler ve yüzükler özellikleri, işlemeleri ve yapıldığı malzemeler bakımından özel olduklarında fiyatı 200 bin TL’nin üzerine de çıkabiliyor. (İHA)



