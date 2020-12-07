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Hangi iş çok para kazandırıyor? İşte 200 nüfuslu köyde, 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat!

KOBİ HABERLERİ  | 07.12.2020 12:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nden toplanan kamışlar İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç edilmeye devam ediyor. 200 nüfusu olan köyün kamış sezonunda kazandığı para ise dudak uçuklattı. Peki kamış ne kadar para kazandırıyor? İşte kamış işine girmek isteyenler için kamış fiyatları ve detayları...

Kamış ne kadar para kazandırıyor merak edenlere bir haber de Afyonkarahisar'dan geldi. Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde yer alan, 200 nüfuslu Ortakarabağ köyü sakinleri tarafından toplanan kamışlardan haftada 500 bin TL para kazanılıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunan kamışın 5 aylık sezonunda ki getirisi ise 1 milyon dolar. Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeye çatı malzemesi olarak ihraç edilen kamış işçiliği kazandırmaya devam ediyor. Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır hasadı yapılan kamış ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Peki kamış fiyatları nasıl? Kamış işi yapanlar ne kadar para kazanıyor?

kamış para kazandırır mı kamış fiyatları

Ortakarabağ köyü ile birlikte civar köylerinde adeta ekmek kapısı olan kamış sayesinde bir çok aile geçimini bu işle sağlıyor. Bölgede yaşayan köylüler şubat aylarında başlayan kamış hasadı döneminde kayıklar ile gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor.

kamış para kazandırır mı kamış fiyatları

İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç edilen kamış sayesinde Ortakarabağ köyü başta olmak üzere bölgedeki nüfusu 200-350 arasında değişen 10’a yakın köy sayesinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon dolar katkı sağlanıyor. İhracatçı firmalar yaklaşık 5 ay süren sezonda daha fazla kamış toplanarak ihracat rakamlarını arttırmak içinse yoğun uğraş veriyor.

KAMIŞ HAFTALIK NE KADAR KAZANDIRIR?

Bölgedeki kamış ihracatı yapan firmalardan birinin yetkilisi olan Habip Yavuz, ihracat ile birlikte bölgedeki köylere kamış sezonunda haftalık 500 bin TL gibi bir gelir sağlandığını ifade etti. Eber Gölü’nden toplanan kamışların kalitesinin çok iyi olduğunu ve bu yüzden ihraç edildiğini kaydeden Yavuz, “Biz kamışları vatandaşlardan topluyor ve belli ölçülerde temizleme, kesim yaptırıyoruz.

kamış para kazandırır mı kamış fiyatları

Daha sonra İngiltere, Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediyoruz. yurt içinde de turizm bölgelerinde kamelya ve iç dekorasyonlarda kullanılmak üzere satılıyor. Yurt dışında ağırlıklı olarak çatı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Yaptığımız işle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bizler gibi 10’a yakın firma var ve biz sezonunda köyümüze, bölgemize haftalık yaklaşık 500 bin TL gelir sağlıyoruz. Bu 5-aylık bir süreçte oluyor yani işin sezonu. Yapılan ihracat ise sezonunda 1 milyon doları bulur. Bizim köyümüz 200 haneli bir köy ile birlikte yaklaşık 10 köy bu işten ekmek yiyor” diye konuştu.

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