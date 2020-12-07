Hangi iş çok para kazandırıyor? İşte 200 nüfuslu köyde, 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat!

Kamış ne kadar para kazandırıyor merak edenlere bir haber de Afyonkarahisar'dan geldi. Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde yer alan, 200 nüfuslu Ortakarabağ köyü sakinleri tarafından toplanan kamışlardan haftada 500 bin TL para kazanılıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunan kamışın 5 aylık sezonunda ki getirisi ise 1 milyon dolar. Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeye çatı malzemesi olarak ihraç edilen kamış işçiliği kazandırmaya devam ediyor. Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır hasadı yapılan kamış ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Peki kamış fiyatları nasıl? Kamış işi yapanlar ne kadar para kazanıyor?

Ortakarabağ köyü ile birlikte civar köylerinde adeta ekmek kapısı olan kamış sayesinde bir çok aile geçimini bu işle sağlıyor. Bölgede yaşayan köylüler şubat aylarında başlayan kamış hasadı döneminde kayıklar ile gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor.