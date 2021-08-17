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Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor

17.08.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaşanan kuralık nedeniyle fıstık hasadında bu yıl rekoltenin düşük olduğu bildirildi. Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara açıklama yaparak, "Sualtı dediğimiz fıstık 20-21 TL, kavlak fıstık, 55-65 TL arasında, fıstık içi ise 150-180 TL arasında değişiyor. Rekolte çok düşük, Kilis genelinde rekolte düşük." dedi.

Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye’de 6’ncı sırada bulunan kentte, 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde ediliyor.

Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Antep fıstığının hasadı başladığını ifade ederek, “Fıstıkta bu yıl kuraklık olmasına rağmen fiyatlar iyidir.

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"FISTIK İÇİNİN FİYATI 150-180 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Sualtı dediğimiz fıstık 20-21 TL, kavlak fıstık, 55-65 TL arasında, fıstık içi ise 150-180 TL arasında değişiyor. Rekolte çok düşük, Kilis genelinde rekolte düşük. Önümüzdeki yılın karagözünde de sıkıntı var, seneye de fıstık az olur” dedi.

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Fıstık üreticisi İrfan Dönmez, Organik fıstık ürettiklerini ifade ederek, “Gübreyi de hayvan gübresi kullanıyorum. 4-5 kez ilaç atmama rağmen, istediğimiz ürünü alamadık. Kuraklık olduğu için yeteri yağış olmadı. Bu nedenle yeteri kadar yağış olmadığı için rekolte de düştü” ifadesini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis
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