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Hasat başladı! Kilosu 20 TL'den satılıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde fasulye hasadı başlarken, geçen yıla göre satış fiyatı düşen fasulyenin kilogramının 15-20 TL arasında satıldığı belirtildi.

Hasat başladı! Kilosu 20 TL'den satılıyor

Bu yıl verimin düşük olduğu ilk fasulye hasadında, 4 bin 500 dekar alanda elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü bu defa güldürmedi. Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan tezgâha kadar gelen fasulyenin fiyatının 15 - 20 lira arasında değiştiği belirtildi.

Hasat başladı! Kilosu 20 TL den satılıyor 1

UMUTLARI İKİNCİ HASADA KALDI

İşçiler sabah erken saatlerde tarlaya gelip akşam geç saatlere kadar sıcağın altında zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi. Fiyatların bu yıl ürün fazlalığından dolayı düştüğünü söyleyen üreticiler umutlarının ise ikinci hasat döneminde olduğunu vurguladı.

Hasat başladı! Kilosu 20 TL den satılıyor 2

Bu yıl iklimsel sebeplerden dolayı çiftçiler verimin düşük olduğunu belirtirken, çalışan işçiler ise sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini sıcağın altında zor şartlar içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fasulye taze
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