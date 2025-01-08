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Hastalanınca o ürünün satılmadığını görüp harekete geçti! 40 çalışanın patronu oldu, yurt dışından talep çok

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.01.2025 15:32
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Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde hazırladığı kemik suyunu KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak, 40 kişiye istihdam sağlıyor. O dönemde taze kemik suyunun marketlerde bulunmadığını anlatan Tanju, halihazırda böyle bir ürünün olmadığını görünce kendi markasını kurmak üzere harekete geçtiğini dile getirdi. "Avrupa'dan ve Asya ülkelerinden çok fazla talep geliyor" diyen Tanju, en büyük hedefinin bu gıdayı globale taşımak olduğunu söyledi.

Hastalanınca o ürünün satılmadığını görüp harekete geçti! 40 çalışanın patronu oldu, yurt dışından talep çok

Hastalığından yola çıkarak kurduğu markasıyla 40 kişiye istihdam sağladı! İstanbul'da yaşayan Bahar Şamhili Tanju'ya, şikayetleri üzerine 2014'te gittiği hastanede "kemik erimesi" olarak da bilinen osteoporoz tanısı konuldu.

AA-20250108-36687320-36687311-HASTALIGINDAN_YOLA_CIKARAK_KURDUGU_MARKASIYLA_40_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLADI

SATIŞA SUNULMUŞ 'DOĞAL KEMİK SUYU' OLMADIĞINI FARK ETTİ

Bunun üzerine Tanju, doktorlarının tedaviye destek önerisiyle evde hazırladığı ilikli kemik sularını tüketmeye başladı. Hem tedaviye uyması hem de sağlıklı beslenmeyle sağlığına kavuşan Tanju, bu alanda satışa sunulmuş "doğal kemik suyu" olmadığını fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ve KOSGEB'in desteğiyle ilikli kemik suyu ile çorbaların bulunduğu markasını kuran Tanju, 40 kişiye de istihdam sağlamaya başladı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tanju, "10 yıl önce bu kıymetli gıdayı kullanmaya başladım ve çok faydasını gördüm. Sadece kemiklerimde değil, cildimden saçıma kadar bunun etkisini görmek beni çok heyecanlandırdı. Tedavi gördüğüm tüm doktorlarım bu hastalıkta beslenmenin çok önemli olduğunu, kolajenden zengin beslenmenin iyileşmeme yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de evimde doktor tavsiyesiyle kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu yapar oldum. Bunları düzenli olarak yaptım ve kullandım." diye konuştu.

AA-20250108-36687320-36687313-HASTALIGINDAN_YOLA_CIKARAK_KURDUGU_MARKASIYLA_40_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLADI

KENDİ MARKASINI KURMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİ

O dönemde taze kemik suyunun marketlerde bulunmadığını anlatan Tanju, halihazırda böyle bir ürünün olmadığını görünce kendi markasını kurmak üzere harekete geçtiğini dile getirdi.

Tanju, "Bu kadar kıymetli bir gıdanın üstelik bizim kültürümüzde var olan, bütün dünya mutfaklarının da baş tacı olan bu kıymetli ürünleri, en taze haliyle üretip, herkese en doğal haliyle sunma hedefiyle yola çıktım." ifadelerini kullandı.

Tanju, ilikli kemik suyunun beslenme değerlerini koruyarak en doğal haliyle üretebilmek için 2016'da iki üniversiteden öğretim üyeleriyle 9 ay boyunca AR-GE çalışması yaptıklarını söyledi.

"MARKAMIZ TÜRKİYE'NİN KENDİ SERMAYESİYLE KURULMUŞ BİR KADIN GİRİŞİMCİ MARKASI"

Oluşturduğu markanın projesini KOSGEB'e sunduğunu belirten Tanju, "Ben bir kadın girişimci olarak KOSGEB'ten destek aldım ve son derece motive edici oldu. Markamız Türkiye'nin kendi sermayesiyle kurulmuş bir kadın girişimci markası." dedi.

AA-20250108-36687320-36687314-HASTALIGINDAN_YOLA_CIKARAK_KURDUGU_MARKASIYLA_40_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLADI

"KÖKLERİMİZE SAYGIYLA ÜRETİYORUZ"

Kemik sularını hazırlamanın çok meşakkatli ve uzun saatler alan bir iş olduğuna işaret eden Tanju, oluşturduğu yerli markayla ihtiyacı olanların ürüne kolayca ulaşabileceğini söyledi.

Şu anda 17 çeşit ürün ürettiklerini ifade eden Tanju, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerin içinde, 5 çeşit kemik ve tavuk suyu, 4 çeşit sakatat çorbası ve mercimek ile ezogelin çorbası gibi Anadolu tatlarının da yer almasını istedim. Bu çorbalar tamamen coğrafi işaretli ürünlerle hazırlandı. Örneğin Mardin Midyat'tan mercimek kullanıyoruz, Diyarbakır Karacadağ'dan kepekli pirinç geliyor, sade yağımız Erzurum'dan geliyor. Tamamen gluten içermeyen çok özel bir üretimimiz var. Aslında biz geleneği geleceğe taşımak istiyoruz, globale taşımak istiyoruz. Bizim o kadar özel ürünlerimiz var ki üstelik bunlar Anadolu kadının elinden çıkıyor. Biz bu ürünleri Anadolu'da o kıymetli kadınlarımızın ürettiği coğrafi işaretli ürünlerle hazırlıyoruz ve markette insanların kolayca kullanıma sunuyoruz. Gelenekseli sürdürüyoruz. Köklerimize saygıyla üretiyoruz. En büyük heyecanımız bu geleneksel gıdayı globale taşımak."

Tanju, "Herkesin iyi beslenmeye ihtiyacı var. İyi gıdayı herkese sunmak benim en büyük heyecanım ve en büyük hedefimdi. Çok şükür emeklerimiz karşılık buldu. Doğal gıdayı en ekonomik şekilde vatandaşlarımızla buluşturmaya çalıştım." diye konuştu.

AA-20250108-36687320-36687315-HASTALIGINDAN_YOLA_CIKARAK_KURDUGU_MARKASIYLA_40_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLADI

"HEM AVRUPA'DAN HEM ASYA ÜLKELERİNDEN ÇOK FAZLA TALEP GELİYOR"

Tanju, markasıyla 40 kişiye istihdam sağladığını, bu sayının yüzde 50'sinin kadın personel olduğunu ve gelecek dönemde kadın istihdamının artacağını belirtti.

En büyük hayalinin ihracat olduğunu ve bunun için gerekli girişimlere başladığını ifade eden Tanju, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son yıllarda dünyada tıpkı çay ve kahve gibi kemik suyu satan kafeler açılmaya başlandı. Bu aşağı yukarı son 10 yılın hikayesi. Çok sağlıklı bir içecek. Bu ürün tüm dünyanın göz bebeği olmaya başladı. Bize de hem Avrupa'dan hem Asya ülkelerinden çok fazla talep geliyor. Dolayısıyla biz de ürünlerimizi gönderebilmek için gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyoruz."

AA-20250108-36687320-36687316-HASTALIGINDAN_YOLA_CIKARAK_KURDUGU_MARKASIYLA_40_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLADI

"EN BÜYÜK HEDEFİM GELENEĞİMİZ OLAN BU GIDAYI GLOBALE TAŞIMAK"

Devamında Tanju, "En büyük hedefim geleneklerimizde olan bu özel gıdayı globale taşımak, bunun için çok çalışıyoruz" dedi. (AA)

AA-20250108-36687320-36687317-HASTALIGINDAN_YOLA_CIKARAK_KURDUGU_MARKASIYLA_40_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLADI

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
istihdam patron
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