Hazırlıklar tam gaz: 'Saat 12'de başlıyoruz, çok sevindirici haberlerim var'

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona erecek. Yurdun dört bir yanında balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, yeni gelecek balıklar için tezgahlarını hazırladıklarını ve dükkanlarında tadilat yaptıklarını söyledi.

Arslanbenzer, bu yıl palamut ve hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

"BU SENE PALAMUDUMUZ HER YERDEN FIŞKIRIYOR"

Esnaf Erkan Arslanbenzer, yeni sezonla ilgili olarak, "Heyecanla bekliyoruz. Bu gece saat 12.00'de başlıyoruz. Bu sene çok sevindirici haberlerim var, palamut ve hamsi bol. Palamut, biliyorsunuz 3-4 yılda bir oluyor. Geçen sene olmadı, evvelki sene oldu ama bu sene palamudumuz her yerden fışkırıyor. Şu an ufak tekneler bile günlük 50-100 kasa palamut tutuyor. Bu sene Rabbim izin verirse palamudun tanesini 100 TL'ye satabiliriz. Bir tane palamut 2 kişiyi çok rahat doyuruyor. Şu anda dükkanda boyalarımızı yapıyoruz; lambalarımızı, brandalarımızı ve fayansları değiştiriyoruz. Tam hızla tadilatımız devam ediyor" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır