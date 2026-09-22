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Petrolde 100 doların altı görüldü! O görüşme akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir

Petrol piyasalarında gözler Trump-Pezeşkiyan görüşmesi ihtimaline çevrilirken, diplomatik tansiyonun düşmesi halinde fiyatlarda 87,50 dolara kadar geri çekilme senaryosu öne çıkıyor.

Petrolde 100 doların altı görüldü! O görüşme akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir
Aleyna Türkmen

Petrol piyasalarında gözler, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşecek temaslara çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, iki liderin bir araya gelme ihtimalini gündeme taşıdı. Ancak henüz taraflar arasında kesinleşmiş bir görüşme takvimi bulunmuyor.

Petrol fiyatları açısından kritik gelişmelerden biri de Orta Doğu'daki arz görünümünde yaşanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Trive Yatırım tarafından hazırlanan analizde, olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinden yapıcı mesajlar çıkması ve bölgedeki tansiyonun düşeceğine ilişkin somut sinyaller alınması durumunda petrolün varil fiyatında 87,50 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

Petrolde 100 doların altı görüldü! O görüşme akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir 1

SUUDİ ARABİSTAN'IN PETROL SEVKİYATI ARTTI

JP Morgan'ın analizinde yer alan verilere göre, Suudi Arabistan'ın Hürmüz üzerinden gerçekleştirdiği ham petrol sevkiyatı geçen hafta günlük ortalama 2,9 milyon varile ulaştı. Ağustos ayında bu miktar günlük 700 bin varil seviyesindeydi.

Körfez'deki tanker hareketliliğinde de dikkat çeken bir artış yaşandı. Pazar günü toplam 14 milyon varil taşıma kapasitesine sahip 7 süper tanker görüntülendi. Uydu verileriyle tespit edilen bu hareketlilik, haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek tanker kapasitesi olarak öne çıktı.

Doğu-Batı boru hattının kapanmasının ardından elde edilen uydu görüntüleri ve son gelişmeler, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki petrol ihracat terminallerinde hareketliliğin arttığını ortaya koydu.

Petrolde 100 doların altı görüldü! O görüşme akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir 2

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Arz tarafındaki gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında diplomatik temas kurulabileceği beklentisi de petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin gerilemesine neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 3,24 değer kaybederek 100 dolar sınırına yakın seviyeden kapandı. Gün içerisinde 98,98 dolara kadar gerileyen Brent petrol, böylece 9 Eylül işlemlerinden sonra ilk kez 100 doların altını gördü.

22 Eylül işlemlerinde ise Brent petrolün varil fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 101,40 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

Petrolde 100 doların altı görüldü! O görüşme akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir 3

GÖZLER TRUMP - PEZEŞKİYAN TEMASINDA

Piyasalar açısından en önemli başlıklardan biri, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD ve İran arasında gerçekleşebilecek temaslar oldu. Trump'ın Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu açıklaması, iki lider arasında olası bir zirve ihtimalini gündeme getirdi. Buna karşın şu an için görüşmenin kesinleştiğine ilişkin bir program bulunmuyor.

Pezeşkiyan'ın bugün New York'a gitmesi ve Genel Kurul kapsamında farklı ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Petrolde 100 doların altı görüldü! O görüşme akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir 4

PETROLDE 87,50 VE 105,80 DOLAR SEVİYELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Trive Yatırım'ın değerlendirmesine göre Trump-Pezeşkiyan görüşmesinden olumlu mesajların gelmesi ve diplomatik tansiyonun düşeceğine dair somut işaretlerin ortaya çıkması, petrol üzerindeki satış baskısını artırabilir. Böyle bir tabloda öncelikle 96,75 dolar seviyesinde bulunan 21 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması, sonrasında ise 87,50 dolarda yer alan yükselen trend desteğine kadar geri çekilme yaşanması mümkün olabilir.

Buna karşılık görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması halinde jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesi beklenebilir. Trive Yatırım, böyle bir senaryoda 105,80 dolar seviyesindeki trend direncinin ilk önemli takip noktası olacağını belirtiyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki genel tanker trafiğinin halen normal seviyelerin oldukça altında olduğu ifade ediliyor. Hafta sonunda Boğaz'dan yalnızca 12 ticari geminin geçtiği bildirildi. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatındaki artışının Hürmüz'de henüz tam anlamıyla normalleşme yaşandığı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
Petrol akaryakıt fiyatları
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