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Hedefleri marka olmak, tarifleri kendilerine has! Kilosu 350 TL, talep çok yoğun...

Batman'ın Sason ilçesindeki girişimci kadınlar, kurdukları imalathanede kendilerine has tarifleriyle coğrafi işaretli organik Sason çileğiyle çeşit çeşit lokum üretiyor. Ailelerini ürettikleri lokumlar ile geçindiren Batmanlı kadınlar, "Biz bunu geliştirmeyi markalaşmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız" diyor.

Hedefleri marka olmak, tarifleri kendilerine has! Kilosu 350 TL, talep çok yoğun...

Sason'da devlet desteğiyle 'Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi' dahilinde lokum imalathanesi kuran girişimci kadınlar, başta organik Sason çileği olmak üzere türlü meyvelerden çeşit çeşit lokum üretip satarak ailelerini geçindiriyor.

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Tescilli Sason çileğini değerlendirmek ve ilçedeki kadınlara iş imkanı sağlamak amacıyla el ele veren girişimci kadınların ürettiği lokumların yoğun talep gördüğünü belirten girişimci kadınlardan Muhsine Bozkurt, şu sözleri kullandı:

"Biz Sasonlu kadınlar, bir araya gelerek özellikle ilçemizdeki meyve zenginliği ve tescilli çileğimizin olması sebebiyle çileğimizin ömrünü uzatma projesi oluşturduk. Bu anlamda ne yapabiliriz diye önce deneme yanılma yöntemiyle çileğimizi kuruttuk reçelini yaptık, pestilini yaptık ve her türlü festivallerde bunları tanıttık ve çok iyi geri dönüşler aldık. Daha sonra, bunu gerekli mercilere iletip projelendirerek kadın istihdam sayısını arttırmak, ilçemizin kalkınması ve çileğimizin daha geniş kitlelere ulaşması için bu projemizi gerçekleştirdik"
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BAHÇELERDEN KAZANLARA

Bozkurt, ilk yaptıkları lokumları vatandaşlara ve esnafa tattırdıklarında herkesin çok güzel olduğunu söylediklerini kaydederek, "Şimdi tabii çileğimizin sezonu başladı. Bahçelerden koparılan çileği biz girişimci kadınlar, burada kaynatarak saf suyunu elde edip kazana atıp lokum haline getirdik. Biz bunu geliştirmeyi markalaşmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Kadın istihdam sayısını bu şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Tabi bu projelerin gerçekten üzerinde durulması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın elinin değdiği her şey hem güzelleşiyor hem istihdama yöneliktir. Aynı zamanda birçok aileye dokunma başarısına ulaşıyoruz" diye konuştu.
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ÇİLEKLİ LOKUMUN KİLOSU 350 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR!

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İlçedeki kadınlara da iş imkanı sağlamak ve ilçeye has özel bir lokum çeşidi üretmek için bir araya geldiklerini aktaran girişimci kadın Sevgi Cihan, "Sason'da kadınlar olarak elde ettiğimiz çilek suyundan lokum üretiyoruz. Şu anda bayram önü olduğu için lokumları paketleyip vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Biz ilçedeki kadınlar olarak bu iş sayesinde kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Burada ürettiğimiz lokumlar organik üretimdir. Burada sadece çilek suyu ve şeker kullanarak lokum üretiyoruz. Bahçelerden toplanan organik çilekleri buraya getirip ayıkladıktan sonra suyunu sıkıp kazanlarda kaynatarak tepsilerde 24 saat beklettikten sonra kesip lokum haline getiriyoruz. Lokum çeşitlerimizi 150 lira ile 350 lira arasında satışa sunarak aile bütçemize katkı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
çilek Batman Sason lokum
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