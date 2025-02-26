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'Hekimden fenomene muhasebeciden bankacıya gözler bu sektörde' İlanlarda göze çarptı, bir bir kapanıyor 'Sanki herkes büyük paralar kazanıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.02.2025 08:28
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Bir dönem popüler olan güzellik merkezi açma furyasının sonu mu geldi? Güzellik merkezleri, devren satılık ve kiralık iş yeri ilanlarında öne çıkıyor. 2 bin işletmenin satış için beklediği görülürken uzmanlar işi bilmeyenlerce yapılan güzellik merkezi yatırımlarının hayal kırıklığıyla bittiğini belirtti. Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın "Hekimden fenomene, muhasebeciden bankacıya herkesin gözü bu sektörde. Öyle bir imaj oluştu ki sanki herkes büyük paralar kazanıyor" dedi.

'Hekimden fenomene muhasebeciden bankacıya gözler bu sektörde' İlanlarda göze çarptı, bir bir kapanıyor 'Sanki herkes büyük paralar kazanıyor'

Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin de etkisiyle beraber güzellik merkezleri sektörü büyük bir popülerlik kazanmıştı. Şimdi ise sektör büyük bir krizin içerisine girdi. Peki, o furya bitti mi? Açılan güzellik merkezleri kapanıyor mu? İşte detaylar...

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Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; 2023'te Dilan Polat ve benzeri fenomenlerle beraber başlayan 'güzellik merkezi açma furyası' eski popülerliğini kaybetti. Emlak platformlarında devren satılık ve kiralık ilanlarına bakıldığında kafe ve restoranlardan sonra en fazla ilanın güzellik merkezlerine ait olması dikkat çekti. Yalnızca 'sarı sitede' 1308 güzellik merkezi ilanı var, diğer ilan siteleri ve emlakçılardaki duyurularla beraber bu rakam 2000’e yaklaşıyor. Dolayısıyla bunun da sektörde büyük bir kan kaybı yaşandığını gösterdiği belirtildi.

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"ÇOĞU KISA YOLDAN PARA KAZANMA HEVESİYLE BU İŞE GİRDİ"

Uzmanlar ise sektöre giren yatırımcıların büyük çoğunluğunu 25-30 yaş arası girişimcilerin oluşturduğunu ifade edip "Çoğu, mesleki eğitim almadan sırf kısa yoldan para kazanma hevesiyle bu işe girdi. Fenomenler de bu yatırım fikrinde etkili oldu. Ancak güzellik merkezlerinin sayısının hızla artması, rekabeti yoğunlaştırdı ve kazancı düşürdü. Ayrıca, kira fiyatlarının yüksek olması, ithal girdi maliyetleri ve işletme giderleri sebebiyle birçok merkez ayakta kalmakta zorlanıyor" şeklinde açıklamada bulunuyor.

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"HERKESİN GÖZÜ BU SEKTÖRDE! ÖYLE BİR İMAJ OLUŞTU Kİ SANKİ HERKES BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR"

Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın konuyla ilgili açıklamasında "Havalı organizasyonlar, şaşaalı logolar, göz kamaştırıcı sosyal medya paylaşımlarına kapılıp kişiler paralarını heba etmesin. Yapabiliyorlarsa üniversitesini okusunlar, yapamıyorlarsa MEB kurslara, devletin okuluna gitsinler. Hekiminden fenomenine, muhasebecisinden bankacısına kadar herkesin gözü bu sektörde. Öyle bir imaj oluştu ki, sanki bu sektörden herkes büyük paralar kazanıyor. Hâliyle herkes sektöre girmeye çalışıyor. Kanuni şartları karşılayan eğitimlerini tamamlamış hiç kimseye gelme diyemeyiz, ancak girişinde birtakım kuralları olması gerektiğini savunuyoruz” şeklinde konuştu.

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İLGİ AZALDI! O DA ETKİLİ OLDU

Öte yandan fiyatlardaki aşırı yükseliş de müşterileri uzaklaştıran bir faktör oldu. Basit bir güzellik işlemi 2 bin TL'den başlarken ileri düzey uygulamalar ise 50 bin - 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Diğer taraftan merdiven altı salonlarda kalitesiz malzemelerle yapılan işlemler sonucu müşterilerin yaşadığı sağlık sorunları da sektörün zora girmesine yol açtı. Böylelikle hem yerli müşterilerin hem de turistlerin sektöre olan ilgisinin azaldığı ifade edildi. Öyle ki turizm bölgelerindeki güzellik merkezlerinin dahi eskisi kadar ilgi görmediği aktarıldı.

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"İŞİ BİLMEDEN YATIRIM YAPANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYOR"

Olaya girişim koçları ise farklı bir açıdan yaklaşıyor. Gençlerin meslek sahibi olmak için güzellik merkezi açmak yerine o paralarla kendilerini geliştirebilecekleri doğru ticaret alanlarına yatırım yapabilecekleri ifade ediliyor. Açıklamalarda "Güzellik merkezi açmak moda hâline gelmişti, bir statü konusu olmuştu. Ancak bu işi bilmeden yatırım yapanlar hayal kırıklığına uğruyor" deniliyor.

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Sektörle ilgili bir diğer ciddi problemin ise kanun dışı faaliyetler olduğu ileri sürülüyor. Emniyet kaynaklarına göre; bazı güzellik merkezlerinin kara para aklama, fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı olaylarla da anıldığı belirtildi. Gelir seviyesi düşük semtlerdeki salonlar üzerinde yetkililerin daha fazla denetim gerçekleştirdiği aktarılırken bu merkezlerde asayiş olaylarının çok sık yaşandığının ifade edildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen güzellik merkezi
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