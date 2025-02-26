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Hepsi yurt dışına satılacaktı! Tüm mahalle zararda 'Bu ürünler artık işe yaramaz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.02.2025 14:27
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Soğuk havanın etkisini hissettirdiği Hatay’da yurt dışına göndermek için serada yetiştirilen kapya biber başta olmak üzere tarımsal ürünleri don vurdu. Mahalle muhtarı Mehmet Çağatay "Biberleri Arap ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hiç hasat yapamadığımız için zararımız çok oldu" dedi. Çağatay "Mahallemde don çok zarar verdi. Mahallemin geçim kaynağ, tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar" derken bir çiftçi "Mahallede seracılık yapan herkes zarar gördü" şeklinde konuştu.

Hepsi yurt dışına satılacaktı! Tüm mahalle zararda 'Bu ürünler artık işe yaramaz'

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, Hatay’da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, tarım alanları da zarar gördü. Aşırı soğukla birlikte kendini hissettiren don, serada yetiştirilen ürünleri vurdu. Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde bölge halkı tarafından yurt dışına gönderilmek için serada yetiştirilen kapya biber başta olmak üzere domatesi don vurdu. Serada acı kapya biberinin fiyatı 110 TL iken tatlı olan kapya biberi ise 70 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Toygarlı Mahallesi’ne gelerek hasar belirlemeye yönelik ön inceleme ve tespit çalışması yaptı.

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"HAVA O KADAR SOĞUKTU Kİ SOBA BİN METREKARELİK ALANI ISITAMADI VE DON OLDU"

İhracat için yetiştirilen ürünleri don vurduğunu ifade eden Toygarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çağatay, "Hatay’da hava çok iyi gidiyordu. Aniden bir hava değişiminden sonra çok soğuk oldu. Don oldu ve bu nedenle çok zararımız oldu. İhracatlık olarak yetiştirdiğimiz Samandağ ve kapya biberini daha hiç hasat yapmamıştık. Bu biberleri Arap ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hiç hasat yapamadığımız için zararımız çok oldu. Zarar görenleri hasat yapıp tekrardan köklendirme yapıp fide yapmamız gerekiyor. Buradaki acı olan Samandağ biberinin sebze halindeki toptan fiyatı 100 ila 110 TL civarındayken kapya biberi ise 70 ila 80 TL arasında ihracat ediliyordu. Burada yetiştirdiğimiz yerli ve ata tohumu olan domatesin kilosu 20 ila 25 TL’den alıcı buluyor. Buradaki ürünler artık işe yaramaz. Soğuktan dolayı olan don ürünleri yaktı. Mahallemde don çok zarar verdi. Mahallemin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Mahallemde bulunan tarım arazilerinin yüzde 60’ı zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ettik. Oradan ekip gelip incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığından destek istiyoruz. Bahçeyi dondan korusun diye 2 bin metrekarelik bir fanlı ısıtıcımız vardı. Hava o kadar soğuktu ki sobam bin metrekarelik alanı ısıtamadı ve don oldu" dedi.

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"HAVA EKSİ 7 DERECENİN ALTINDA OLDU VE İKİ SOBA KURMAMIZA RAĞMEN HİÇBİR İŞE YARAMADI"

İki soba kurmasına rağmen soğuk havanın ürünlere zarar vermesinin önüne geçemediklerini ifade eden çiftçi Nasır Dönmez, "Ben Toygarlı Mahallesi’nde kıraathane işletiyorum. Geçinmek için bahçemize sera yaptık ama don nedeniyle bayağı zarar gördük. Hava eksi 7 derecenin altında oldu ve iki soba kurmamıza rağmen hiçbir işe yaramadı. Mahallede seracılık yapan herkes zarar gördük" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Hatay kapya biber
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