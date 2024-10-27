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Her içeri giren sorunca yapmaya karar verdi! Talebe yetişmeye çalışıyor... O furya herkesi yakaladı 'Fiyatı uygun tuttuk'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 10:53
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Dubai çikolatası furyası herkesi yakaladı. Dünyada ün salan ve Türkiye’de de son günlerde gündem olan Dubai çikolatası Elazığ’da satışa sunulurken, işletme sahibi gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Yöresel yemekler üzerine işletmesi bulunan işletmeci, içeri gelen herkesin bu çikolatayı sorması üzerine kayıtsız kalamadı ve kendisi üretmeye başladı. Çok fazla talep olduğunu belirten işletmeci, şimdi bu taleplere yetişmeye çalıştığını aktardı.

Her içeri giren sorunca yapmaya karar verdi! Talebe yetişmeye çalışıyor... O furya herkesi yakaladı 'Fiyatı uygun tuttuk'

Dünyada adıyla ve tadıyla ün salan Dubai çikolatası, Türkiye’de de son zamanlarda trend oldu. Elazığ’da yöresel yemekler üzerine işletmesi bulunan Ayşe Tuba Şenel, her gelenin çikolatayı sorması üzerine iş yerinde kendisi yapmaya karar verdi. Temin ettiği ürünlerle ilk etapta kendi ailesi için yapan ve işletmeye gelen vatandaşlara tatmaları için ikram eden Şenel, gelen olumlu taleplerin ardından Dubai çikolatasını yaparak satmaya karar verdi.

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TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Yaptığı Dubai çikolatası vatandaşlar tarafından oldukça beğenilirken, işletme sahibi yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra, çikolataya gelen taleplere yetişmek için yoğun çaba harcıyor.

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"TÜM DÜNYADA VİRAL OLDU, BİZ DE ÜLKEMİZDEKİ ÜRÜNLERLE ÇIKARMAYA BAŞLADIK"

Yöresel yemekler üzerine bir işletmesi olduğunu belirten Ayşe Tuba Şenel, “Dubai çikolatası tüm dünyada viral oldu. Biz de kendi ülkemizde bulunan ürünlerimizle Dubai çikolatası çıkarmaya başladık. Bizde yapılan Dubai çikolatası birinci kalite bitter çikolatamızı eritiyoruz. İçerisine ise Elazığ’dan temin ettiğimiz kadayıfımız, tahinimiz ve fıstık kremamızı ekliyoruz. Bunları bir araya getirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bizim çikolatamızda sadece bitteri daha fazla kullanıyoruz çünkü bitter çikolatayla daha lezzetli olduğunu düşündüğümüz için bitter çikolatayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TALEP ÇOK FAZLA! İŞLETMEDEN İÇERİ GİREN HERKES SORUYOR"

Şenel "Talep çok fazla. Yaklaşık 3 gündür Dubai çikolatasının yapımına başladık fakat işletmeden içeri giren herkes Dubai çikolatasını soruyor. Fiyatlarımız ekonomik şartlar altındadır. Uygun fiyatı tuttuk çünkü biz burada el yapımı ile yapıyoruz. En çok gençlerin talep ettiği bir çikolata. Bizim de kız çocuklarımız var. Dışarıdan alıyorduk fakat böyle bir işletmemiz olduğu için biz yapmaya karar verdik. Şimdi ise herkes gelip Dubai çikolatasını soruyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çikolata Dubai
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