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Her yaz kiralayıp o işi yapıyorlar! Geçimlerini böyle sağlıyorlar

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Taşdemir ailesi, kiraladıkları yaylada hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Hayvancılığın hızla terk edildiği bir dönemde, tüm zorluklara rağmen pes etmediğini belirten Fahrettin Taşdemir "Herkes bıraktı tek ben kaldım. Ben de bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Her yaz kiralayıp o işi yapıyorlar! Geçimlerini böyle sağlıyorlar

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Arıtoprak köyünde yaşayan Taşdemir ailesi, çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. 800 koyunu ve 700 kuzusu olan Fahrettin Taşdemir; çocukları, gelinleri ve damatları ile birlikte her yaz döneminde kiraladığı yaylada küçükbaş hayvancılık yapıyor.

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15 kişiden oluşan ailesi ile birlikte bir yandan tarlaların ekimini, hasadını yapan Fahrettin Taşdemir, bir yandan da çobanlık, sağım ve peynir yapımı işlerini gerçekleştiriyor.

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"HERKES BIRAKTI, TEK BEN KALDIM"

Hayvancılığın hızla terk edildiği bir dönemde, tüm zorluklara rağmen pes etmediğini belirten Taşdemir, "Her gün ailemle beraber 6 kilometre yol geliyorum. Sütü sağdıktan sonra tekrar köye dönüp, bu sefer de peynir yapıyorum. 15 kişi ile bu işle uğraşıyoruz. Herkes bıraktı tek ben kaldım. Ben de bırakmayacağım. Bakalım sonumuz nereye kadar gider" dedi.

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Berivanlığın zor bir iş olduğunu ve herkesin yapamayacağını vurgulayan Şengül Taşdemir isimli gelin ise "Herkes yapamaz. Çok zor bir iş ama biz alıştık ve severek yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Çobanlarını kıyafetlerini yıkıyoruz, yemeklerini hazırlıyoruz, koyunları sağıp tekrar köye dönüyoruz. Köyde de ekmek pişiriyor, peynir yapıyoruz. Berivanlık zor iştir" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW483602_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Van Hayvancılık kiralama
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