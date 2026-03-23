Her yerde var ama bunun kıymeti bir başka! ‘1 ev parasına veriyorlar’

Eskişehir'de çocukluktan bu yana tutkunu olduğu güvercinleri için her gün yaklaşık 16 kilometre yol kateden Hasan Şavluk, "Bu işin ticaretini yapıp 1 milyon TL'ye, hatta bir ev parasına kuş veren var" dedi.

Tepebaşı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli Hasan Şavluk, 13 yaşından bu yana güvercin besliyor. Hem evinde hem de Eğriöz Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde onlarca güvercini olan Şavluk, kuşları için neredeyse her gün yaklaşık 16 kilometre gidip geliyor. Bu işi tamamen hobi amacıyla yapan Şavluk, sahibi olduğu güvercinlere adeta gözü gibi bakıyor.

KEDİ KÖPEK GİBİ DEĞİL

Tutkusunu anlatan Hasan Şavluk, "İnsanı çok şeyden arındıran, uzaklaştıran da bir hobi. Kedi veya köpek de beslersin ama güvercini yavrudan çıkartıyorsun, ilk yavruyu büyütme aşamasını araştırıyorsun, ona bir emek veriyorsun. Sonra uçurmaya başlıyorsun, uçururken kuş taklaya giriyor, derken havada patlama başlıyor, sonra yere gelip oynuyor. Bunu sürekli takip ediyorsun. İşten çıkıyorsun veya sabah erken kalkıyorsun, kuş uçurmak istiyorsun. Saatli uçurursan kuş güzel oynar. Kuşa hedef yaparsın, gelir orada oynar" şeklinde konuştu.
60 TANE GÜVERCİNİ VAR

Uçurduğu kuşların nasıl kaçmadığı hakkında konuşan Şavluk, "Alıştırırsan kaçmaz. Yavrudan büyüyen ve kafası iyi olan kuş, yerine alıştıktan sonra hayatta kimseye inmez. Bin tane kuşun arasına girsin, ayrılıp gelir ve yine kendi yerine iner. Şu anda 60 civarında güvercin besliyorum. Eğriöz Mahallesi'nde 15 güvercinim var, geri kalanı evde. Yeri geliyor, bizim arkadaşlarımız yarışa kuş kaldırıyorlar. O kuşlara taneyle buğday veriliyor. Tabii ayrı bir zevk veriyor, insanı mest ediyor. Hele senin kuşun çok yakın mesafeye oynayıp bir de metraj giderse keyfinden doyulmaz" ifadelerini kullandı.
BİR EV PARASINA KUŞ VERİLİYOR

İşin ticaret boyutuna da değinen Şavluk, şunları söyledi:
"Ticaret boyutunu düşünenler bu işi hobi amaçlı yapmıyor. Onlar kostüm kuşu bakıyorlar. Yani güzel kuş üretiyorlar. Çiftini 100 bin TL ila 500 bin TL arasına satıyorlar. Hatta 1 milyona, bir ev parasına kuş veren var."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

