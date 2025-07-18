Hobi olarak başladılar şimdi internetten de satıyorlar

Yaklaşık 10 yıl önce merkeze bağlı Aloğlu köyünde atalarından miras kalan 1 buçuk dönümlük araziye lavanta ekerek işe başlayan Daşgın çifti, zamanla bahçelerini 30 dönüme kadar genişletti. Lavantanın yağından suyuna, sabunundan tozuna kadar birçok ürün elde eden çift, bu ürünlerin satışını internet üzerinden gerçekleştirerek hem kendi ekonomilerine hem de Kütahya'ya katkı sağlıyor.

Lavantaya olan ilgilerinin zamanla büyük bir üretime dönüştüğünü ifade eden Emine Bayram Daşgın, "Eşimle birlikte başladığımız bu yolculukta bugün lavantaya dair her ürünü üretiyoruz. İnternet üzerinden de satış yaparak gelir elde ediyoruz" dedi.

Kütahya'da lavanta üretiminin öncülerinden olduklarını belirten İsmail Daşgın ise "Ben ve eşimin gayretiyle sadece kendi ekonomimize değil, Kütahya ve ülkemiz ekonomisine de katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır