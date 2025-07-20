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İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor

Sivas'ta binaların arasında sarmaşıklarla çevrelenmiş kafe görenlerin ilgisini çekiyor. Kafeye gelen müşteriler fotoğraf çekilerek keyifli vakit geçiriyor. Sarmaşık kaplı kafe dikkat çekerken gidenler ise kafeyi bulmakta zorlanıyor.

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor

Sivas'ta yaklaşık 10 yıldır hizmet veren ve dış cephesi tamamen sarmaşıklarla kaplı bir kafe, sade mimarisi ve kendine özgü doğal dokusuyla dikkat çekiyor.

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 1

"KAFENİN DIŞARIDAN ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ BİR YAPISI VAR"

Sarmaşıklarla kaplı olmasından dolayı kafenin dikkat çekici bir yapısının olduğunu belirten müşteri Zeynep Kaçer, "Nostaljik ve fotoğraf çekimine uygun, sessiz sakin, kafa dinleyeceğimiz ve oturup kitap okuyabileceğimiz bir kafe. Bakıldığında çok dikkat çekici bir yapısı olduğu için dışarıdan çok güzel gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. Sarmaşıklarla kaplı olması özelliğiyle aslında çok dikkat çekiyor. Biz de arkadaşlarımızla buraya gelip fotoğraflar çektik ve sohbet ettik" diye konuştu.

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 2

"BURADA KENDİMİ DOĞANIN İÇİNDE GİBİ HİSSETTİM"

Kafede kendisini doğanın içerisinde gibi hissettiğini ifade eden müşteri Buket Yanardağ, "Buraya geldik kitap okuduk. Kafenin her yerinde kitaplar var bu durum çok hoşuma gitti. Burada fotoğraflar çekildik. Sarmaşıklarla kaplı ve burada kendimi doğanın içinde gibi hissettim. Kitap okudum, arkadaşlarımla beraber güzel zaman geçirerek sohbet ettik, bol bol da fotoğraf çekildik" dedi. (İHA)

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 3

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 4

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 5

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 6

İçi başka dışı bambaşka! Gidenler bulamıyor 7Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kafe
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