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İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu

Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışırken çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek ve kendi işini kurmak isteyen Mürşide Türk, devlet desteğiyle aldığı iki inekle başladığı hayvancılıkta eşi ve ailesinin de desteğiyle hayvan sayısını artırarak köyünün "hanımağa"sı oldu.

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu

Merkeze bağlı Üçkuyular köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Mürşide Türk, eşi Ersin Türk ile bir süre büyükbaş hayvan çiftliğinde bakıcılık yaptıktan sonra 2021 yılında tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi'ne dair bilgilendirme için köye gelen yetkililerle konuşan Mürşide Türk, projeye başvurdu.

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 1

Bu kapsamda 2023 yılında bedelinin yüzde 35'i hibe edilen, kalan ödemesi 7 yıla yayılan iki inek alan Türk, işinden ayrılarak hayvancılığa başladı.

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 2


Kayınpederinin verdiği 15 koyuna da bakmaya başlayan Türk, inek ve koyun sayısını artırarak köyüne besihane yaptırdı. Daha sonra haberlerden gördüğü devletin angus desteğine başvuran Türk'e 2025 yılında 7 angus verildi.

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 3

İşletmesinde 20 büyükbaş ve 130 küçükbaş hayvan bulunan Türk, anguslarını, ineklerini ve koyunlarını sabahın erken saatlerinde meraya götürüp otlatıyor.

"HER BİRİNİN İSMİ VAR"

Hayvanlarıyla yakından ilgilenen Mürşide Türk, AA muhabirine, fabrikada çalışmanın bir kadın için zor olduğunu, vardiyalı sistemde çalıştıkları için çocuklarını görmeye zamanlarının kalmadığını söyledi.

İki ineğin kendisine verildiğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Türk, zaten hayvanları çok sevdiğini ifade etti.

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 4

Angus almayı ilk etapta eşinin istemediğini, ablasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu anlatan Türk, 7 olan angus sayısının doğumlarla 14'e yükseldiğini, devletin angus başına her ay 1500 lira yem desteği verdiğini belirtti.
İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 5

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 6
Angusların zaman içinde kendisine alıştıklarını belirten Türk, "Koyun nereye, anguslar oraya. 'Gel' dediğimde arkamdan hepsi geliyor. Hepsi çocuğum gibi oldu. Her birinin ismi var. Önümden, arkamdan geziyorlar. Sesime geliyorlar. Beni bilirler. Eşimi yanına sokmuyorlar." dedi.

"KÖYDE BANA HANIMAĞA DİYORLAR"

Türk, hedefinin daha büyük bir besihane yapmak olduğunu söyledi.

İki inekle başladığı hayvancılıkta köyün "hanımağa"sı oldu 7

"Bana verilen destekler olmasaydı yapamazdım, çok memnunum o yüzden." diyen Türk, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki inekle başladım ben bu işe. Şimdi bin şükür anguslarım, buzağılarım, koyunum, ineğim var. Her şeyim var yani çok şükür. Şimdi köyde bana 'hanımağa' diyorlar. Ben işimle gurur duyuyorum. Ben bu hayvanı çıkarınca, arkamda gezince, onları görünce iyi bir iş yaptığımı hissediyorum. Gerçekten bir şeyleri yaptığımı hissediyorum. Kendi kendime başardığımı hissediyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Eşim, ailem yardımcı oldu. Ama bir insan bir şeyi yapmak isterse geri dönmeyecek. Ne olursa olsun devam edecek. Hedeflerim var. İneklerimi, koyunlarımı çoğaltmak istiyorum. Çoluğuma, çocuğuma bir şeyler bırakmak istiyorum. İleride daha güzel bir hayat yaşayabilmek için hedeflerim var. Büyük bir besihanem olsun isterim
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekstil Uşak
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