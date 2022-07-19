FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. İki üniversite bitirdi, bu işe girdi! Yaptıklarıyla çevresindekilere örnek oldu

İki üniversite bitirdi, bu işe girdi! Yaptıklarıyla çevresindekilere örnek oldu

19.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekova'da iki üniversiteden mezun olan, üçüncüsünde de eğitime devam eden 27 yaşındaki Derya Taşar, hibe desteğiyle başladığı hayvancılıktaki başarısıyla diğer kadınlara örnek oldu. 2 yıl önce hibe desteğiyle aldığı koyunların sayısını 20'den 45'e yükselten Taşat, buradaki amacının hayvancılığın sadece erkeklerin işi olmadığını göstermek olğunu söyleyerek, aldığı destekten sonra köydeki 10 kadın daha hibe desteğinden yararlandığını belirtti

İki üniversite bitirdi, bu işe girdi! Yaptıklarıyla çevresindekilere örnek oldu

Bingöl Üniversitesi Sosyoloji ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümlerini 2017'de bitiren, geçen yıl da İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Derya Taşar, 2 yıl önce hibe desteğiyle aldığı koyunların sayısını 20'den 45'e yükseltti

Kamışlı köyünde yaşayan Taşar, 2017'de Bingöl Üniversitesi Sosyoloji ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümlerini bitirdikten sonra Yüksekova Kadın Derneğinde sosyolog olarak işe başladı.

AA-20220719-28450349-28450341-IKI_UNIVERSITE_BITIREN_KADIN_HAYVANCILIKTAKI_BASARISIYLA_HEMCINSLERINE_ORNEK_OLDU

Dernek üyeleriyle birlikte kadın ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer alan genç girişimci, hem üretim yapmak hem de kadınları girişimciliğe teşvik etmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi.

İki yıl önce İl Özel İdaresinin başlattığı "Hayvancılığı Geliştirme Projesi"ne başvurarak 20 küçükbaş hayvan desteği alan Taşar, bu sayede ailesinin de geçim kaynağı olan hayvancılığa başladı.

Aynı zamanda eğitimini sürdürmek için geçen yıl uzaktan eğitim veren İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Taşar, özenle baktığı hayvanların sayısını 45'e çıkardı

AA-20220719-28450349-28450329-IKI_UNIVERSITE_BITIREN_KADIN_HAYVANCILIKTAKI_BASARISIYLA_HEMCINSLERINE_ORNEK_OLDU

Azmi ve girişimci yönüyle iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen hemcinslerine de örnek olan Taşar, köydeki 10 kadının aynı projeden yararlanarak hayvancılığa başlamasına öncülük etti.

Dağlıca bölgesindeki Cevizli Yaylası'nda otlatılan hayvanları sağan, yünlerini kırkan Taşar, yayladan döndükten sonra da evde ders çalışarak uzaktan eğitim gördüğü bölümün sınavlarına hazırlanıyor.

AA-20220719-28450349-28450331-IKI_UNIVERSITE_BITIREN_KADIN_HAYVANCILIKTAKI_BASARISIYLA_HEMCINSLERINE_ORNEK_OLDU

"KADINLAR İÇİN BİR CESARET, UMUT OLDU"

Taşar, AA muhabirine, dernek ve Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi bünyesinde çalışmalara katıldıktan sonra hayvancılığa yöneldiğini söyledi.

AA-20220719-28450349-28450336-IKI_UNIVERSITE_BITIREN_KADIN_HAYVANCILIKTAKI_BASARISIYLA_HEMCINSLERINE_ORNEK_OLDU

Kooperatif bünyesinde hibe desteğiyle aldığı 20 koyunun sayısını 45'e yükselttiğini anlatan Taşar, şöyle konuştu:

"Yoğun bir hayatım var. Hem kooperatif işleriyle hem de hayvanlarla ilgileniyorum. Buradaki amacım hayvancılığın sadece erkeklerin işi olmadığını göstermekti. Bu destekten sonra köydeki 10 kadın daha hibe desteğinden yararlandı. Bu iş onlar için bir cesaret, umut oldu. Kadınlarla birlikte köye 20 kilometre mesafedeki Cevizli Yaylasına gelerek koyunları sağıyoruz, yünlerini kırkıyoruz. Elimizden geldiğince erkeklere de yardımcı oluyoruz."

AA-20220719-28450349-28450334-IKI_UNIVERSITE_BITIREN_KADIN_HAYVANCILIKTAKI_BASARISIYLA_HEMCINSLERINE_ORNEK_OLDU

Elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, tereyağı ve yoğurdu kooperatif bünyesinde satışa sunduklarını anlatan Taşar, "Babam projeye başvurduğumu bilmiyordu. Sabah işe gidecekken bana arabasını satıp koyun alacağını söyledi. Ben de projeden söz edip beklemesini istedim. Akşam belli olan sonuçlarda benim de ismim çıkmıştı. Babam o sevinçle geldi, arabasını da satmadı." dedi.

AA-20220719-28450349-28450337-IKI_UNIVERSITE_BITIREN_KADIN_HAYVANCILIKTAKI_BASARISIYLA_HEMCINSLERINE_ORNEK_OLDU

Taşar'ın yengesi olan 4 çocuk annesi Nergiz Taşar ise "Ben de Derya'nın destek almasından sonra bu işe girmeye karar verdim. 20 hayvan aldım. Benimle birlikte 10 kişi bu destekten faydalandı. Yaylaya gelip hayvanlarımızı sağıyoruz. Sütten peynir, tereyağı yapıyoruz. Arta kalan sütü de satıyoruz. Hemcinslerimin bu tür işlere yönelmesini isterim. Üretime katkı sağlamış oluyoruz. Bu işi severek yaptığım için bana zor gelmiyor." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mazot, gübre masrafı yok! Kilosu 100 liraMazot, gübre masrafı yok! Kilosu 100 lira
Motorinden sonra benzine de üst üste indirimMotorinden sonra benzine de üst üste indirim
EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...
Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Euro yeniden 18 liranın üzerinde

Euro yeniden 18 liranın üzerinde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.