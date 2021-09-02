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İlçeye tur atlatacak! İlk kez 22 bin litre ihraç edildi

02.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen zeytinyağı artık ihraç ediliyor. 22 bin litre tescilli zeytinyağı, Fransa'ya ihraç edilmek üzere tıra yüklenerek ilk ihracatı için gönderildi. Mut İlçe Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan, bu gelişmenin ilçeye tur atlatacağını ve dünya ölçeğinde tanınmasını sağlayacağını bildirdi.

İlçeye tur atlatacak! İlk kez 22 bin litre ihraç edildi

Mut İlçe Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan, zeytinyağı ihracatı dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin tarımsal üretimde öne çıkan ilçelerden biri olduğunu ifade etti.
Kaymakam Vekili Erdoğan, “Üretiyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Üreticiler ve girişimci kardeşlerimizle ilçemizdeki değerleri dışarıya ihracat ediyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerle ilçemiz tur atlayacak ve gelişmeler devam edecek. Bu ürünlerin ilçemizden çıkması bizi mutlu ediyor. İlk defa yüksek polifenollü zeytinyağı ihracatını gerçekleştirdik” dedi.

"İLÇENİN DÜNYA ÖLÇEĞİNDE TANINMASINI SAĞLAYACAK"

Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, "Mut zeytinyağının Fransa’ya ihracat yapılmasından dolayı gururluyuz. Bu çalışmalarla ilçenin dünya ölçeğinde tanınması sağlanacak" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın ise, Fransa’ya ilk kez zeytinyağı ihraç ettiklerini belirterek, gelecek yıllarda ihracat rakamlarının artmasını dilediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Mersin
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