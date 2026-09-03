İlk defa böylesi oldu: Çok tutuldu 'Cebimiz para gördü'

Burhaniye’de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi. Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, bu sene ilk defa ektiği kınalı bamyanın da çok ilgi gördüğünü söyledi.

"BU SENE İLK DEFA EKTİĞİM KINALI BAMYADA ÇOK İLGİ GÖRDÜ"

İlgiden memnun olduğunu kaydeden Mustafa Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Bu sene ilk defa ektiğim kınalı bamyada çok ilgi gördü. Şu anda kilosunu 300 liradan satıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAMYA SAYESİNDE CEBİMİZ PARA GÖRDÜ"

Göksu "Bunun tohumunu İzmir Bornova’dan getirdim. Bu sene bir dekar alanda ekmiştim. Seneye daha geniş alanda ekmek istiyorum. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır