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İnternette görüp başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 14.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler İlçesinde Çilem Taşdemir'in (46), bir avukatın yanında sekreterlik yaparken internette görerek merak üzerine başladığı atık gazete kağıtlarında süs eşyası yapma, geçim kaynağı haline geldi. Taşdemir, başlangıçta evde yaptığı süs eşyalarını artık satın aldığı 17 metrekarelik dükkanında üretiyor.

Efeler ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Çilem Taşdemir, bir avukatın yanında sekreterlik yaptığı sırada internette, atık gazete kağıtlarından süs eşyası yapımını görüp, merak sardı. Zamanla atık kağıtlardan süs eşyası yapmayı ilerletti. Hem avukatlık bürosunda çalışıp hem de atık gazetelerden vazo, ekmek sepeti, şamdan ve benzeri birçok süs eşyası yaparak satmaya başladı. Hem sipariş alan, hem de Çakırbeyli pazarında sergi açarak yaptığı ürünleri pazarlayan Taşdemir, internet üzerinde sipariş aldı. Taşdemir, siparişleri yetiştirmekte zorlanınca ailesinden aldığı destekle 7 ay önce 17 metrekarelik bir dükkan satın aldı. Sekreterlikten de ayrılan Çilem Taşdemir, talebe yetişebilmek için tüm enerjisini dükkanında atık kağıtlardan süs eşyası yapmaya verdi.

'HER TÜRLÜ SÜS EŞYASINI YAPABİLİYORUZ'

Evde akla gelebilecek her türlü süs eşyasını atık gazete kağıdından yapabildiğini söyleyen Çilem Taşdemir, "Bir gece internette dolaşırken ilgimi çekti, merak ederek başladım. Süs eşyalarını yaptıkça daha da hoşuma gitti. Sınırsız olması çok güzeldi. Yaptıklarım beğenilip, talep görünce, dükkan açmaya kadar vardı. Gazeteleri dört parçaya bölüp, rulo şekline getiriyorum. Bunları ördükten sonra tutkallıyoruz. Tutkal daha sabit ve daha sert kalmasını sağlıyor. Boyadıktan sonra şekillendirerek satışa sunuyoruz. Gazete tasarımlarında çok çeşitli objeler yaratabiliyoruz. Mesela kirli çamaşır sepetinden tutunda vazoya kadar, ev dekorasyonlarında aklınıza gelebilecek her türlü modeli yapabiliyoruz. Bir yumurta sepetinin yapımı 10 dakika ile 30 dakika arasında sürerken, daha büyük kedi veya köpek evi 4- 5 saatimizi alıyor. Bazen çok zor oluyor ama çok da zevkli bir iş" dedi.

Taşdemir, yaptığı ürünleri 20 lira ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

KAYNAK:DHA

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