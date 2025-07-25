'İrtibatım iyi, vursa da zevk alıyorum' 6 ay buradalar 'Bizim için tatil gibi'

Erzurum'da onlarca gezgin arıcıyı misafir eden İspir'in Güneyköy mevkisine 1987'de Rize'den gelen 65 yaşındaki Bayram Ali Akyıldız, o günden beri her yıl eşiyle yılın 6 ayını burada geçiriyor. Gençlik yıllarında Rize-Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken yaşlı bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla bölgede arıcılığa başlayan Akyıldız, yıllardır İspir'de hem yeni işi hem de doğal yaşamıyla mesleğini sürdürmenin huzurunu yaşıyor.

BİR HEDİYE İLE BAŞLADI

Güneyköy mevkisinde 38 yıldır arıcılık yapan Akyıldız, mesleğe tesadüfen başladığını, sağlığı el verdiği müddetçe de sürdüreceğini söyledi.

1987'den itibaren 10 ila 50 kovanla da olsa aynı yere geldiğini anlatan Akyıldız, "O tarihlerde 23-24 yaşlarındaydım Rize-Erzurum arası dolmuş hattım vardı. İhtiyar bir dede yolcu olarak Rize'den arabama bindi, burada indirdim. Adamla ilgilendiğim için beni çok sevdi. 'Oğlum buradan her geçince bana uğrayacaksın ilk çıkan oğulum da senindir' dedi. 3 gün sonra uğradığımda 'Al evladım, arıların bunlar' dedi. Benim arıcılığım böyle başladı. Şimdi yaşım 65. O günden beri bu yöredeyim. Yolcu olarak gelen dedenin bana hediye ettiği arılarla başladık. Bu iş bize o dedenin hatırası oldu" dedi.

YILIN YARISINI BURADA GEÇİRİYORLAR

Yılın 5-6 ayını bölgede arıcılık yaparak geçirdiklerini, yöreye alıştıklarını, ağır bir işlerinin olmadığını belirten Akyıldız, günlerinin diğer arıcı komşularıyla keyifle geçtiğini belirtti.

"20-30 ARI ISIRIYOR AMA..."

Arıcılıktan o günden sonra hiç kopmadığını dile getiren Akyıldız, şunları söyledi:



"Allah izin verirse, can çıkana kadar buralardayız. Arıyla irtibatım iyi, memnunum. Arı bana vursa da ben zevk alıyorum. Gün geliyor 20-30 arı ısırıyor ama aldırış etmiyoruz.

Bal ürettiği yaylanın da arıcılık için çok uygun olduğunu, sektörün bölgede geliştiğini işaret eden Akyıldız, "Bu bölge son 30 senede değişti. 3 barakam vardı şimdi sadece bizim barakanın etrafında 13 baraka var. Maksat arı gibi ama derdimiz arı değil. Bizim için tatil gibi oluyor"

35 YILDIR EŞİNE YARDIM ETMEK İÇİN GELİYOR

Bayram Ali Akyıldız'ın eşi Sunay Akyıldız ise 35 yıldır eşine yardımcı olduğunu belirtti.

Büyüttükleri çocuklarının İstanbul ve Kanada'da yaşadığını bildiren Akyıldız, "Alerjim olduğu için arının içine giremiyorum ama eşim bal sağımını bensiz yapamaz. 35 senedir ben de onunla geliyorum, artık alıştık. Çay bittiğinde ne zaman gideceğiz diye bekliyoruz" ifadesini kullandı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır