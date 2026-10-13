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İşler hareketlendi: Satışlar erken başladı! 2 saatte üretiliyor

Van'daki Sobacılar Çarşısı'nda esnaf, bu yıl sezonu önceki yıllara göre daha erken açtı.

İşler hareketlendi: Satışlar erken başladı! 2 saatte üretiliyor

Kış mevsiminin sert geçtiği Van'da ısınma ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, soba alışverişine başladı. Havaların soğumaya başlamasıyla özellikle kırsal bölgelerden gelen talepler üzerine soba satışları hız kazandı. Van'ın en eski çarşılarından biri olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren imalatçılar, tezek sobası ve kuzine sobası üretimine ağırlık verirken, üretim çalışmalarının kış mevsiminin ortalarına kadar devam ettiği belirtildi.

İşler hareketlendi: Satışlar erken başladı! 2 saatte üretiliyor 1

"SOBA SATIŞLARIMIZ ARTTI"

İHA muhabirine konuşan soba imalatçısı Ferdi Akcan, havaların bu yıl daha erken soğumasıyla birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirtti.

İşler hareketlendi: Satışlar erken başladı! 2 saatte üretiliyor 2

Akcan, "Kırsal kesimlerde sobalar zaten daha önceden kurulmuştu. Ancak havalar iç kesimlerde de soğumaya başladı. Bu nedenle soba satışlarımız biraz arttı ve işlerimiz yoğunlaştı. Üretime yaklaşık bir ay önce başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Üretimimiz kışın ortalarına kadar sürüyor" dedi.

İşler hareketlendi: Satışlar erken başladı! 2 saatte üretiliyor 3

"PİYASADAKİ HAREKETLİLİK DAHA ERKEN BAŞLADI"

Soba imalatının yanı sıra tamirat işleri de yaptıklarını dile getiren Akcan, "Sadece soba üretimi yapmıyoruz. Turbo soba olarak bilinen sobaların tamiratını da gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra sac soba olarak da bilinen tezek sobalarının imalatını yapıyoruz. Geçen yıla göre tek fark, soğuk havaların bu yıl daha erken gelmesi. Bu nedenle piyasadaki hareketlilik de daha erken başladı. Tezek sobası ürettiğimiz ve kırsal kesimdeki vatandaşlara hitap ettiğimiz için bu durum bizi çok fazla etkilemiyor" diye konuştu.

İşler hareketlendi: Satışlar erken başladı! 2 saatte üretiliyor 4

Soba üretiminde malzeme kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Akcan, "Soba üretiminde öncelikle kullanılan malzemenin kalitesine ve sacın kalınlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra soba kullanmadan önce bacanın temiz olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmeli. Bir sobanın üretimi, modeline göre yaklaşık 2-3 saat sürüyor. Sac tek katlı olduğu için bu sobalar daha hızlı ısınıyor ancak aynı şekilde daha çabuk soğuyor. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar da yakıt olarak genellikle tezek kullandığı için bu sobaları tercih ediyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van soba
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