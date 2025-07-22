İstanbul'daki işinden istifa edip köye döndü! Onları satıp para kazanıyor

İstanbul’da finans alanında çalışan 41 yaşındaki Seçil Dinçer, stresli iş temposundan yorulduğunu ve bir süre sonra yaptığı işin kendisine anlam katmadığını fark edince istifasını verdi ve memleketi olan Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyüne geri döndü.

Büyükşehri terk ederek köyüne dönen Dinçer, ailesinin topraklarında çiftçilik yapmaya başladı.

Bezelye, nohut ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi imkânlarıyla yetiştiren kadın çiftçi, aynı zamanda üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif olarak yer alıyor.

Tarlada sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çalışan Dinçer, yetiştirdiği ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

"2 YIL ÖNCE KÖYE DÖNÜŞ YAPIP ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADIK"

Köyüne dönüp çiftçiliğe başlayan Seçil Dinçer, "Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde yaşıyorum. Burada doğdum büyüdüm, yıllarca hep çiftçiliğin içindeydim. Ancak 20 yıl kadar bir süre İstanbul’da çeşitli firmalarda muhasebe ve finans bölümünde çalıştıktan sonra, 2 yıl önce tekrar köye dönüş yapıp kız kardeşlerimle birlikte çiftçiliğe başladık" dedi.

Dinçer "Köyüme döndükten sonra, yıllardır ailemin etmiş olduğu buğday ve ayçiçeği yerine sulu tarıma geçmeyi tercih ettik. Katma değeri yüksek ürünler olduğu içinde önceliğimiz oldu. Kuru fasulye ve nohuta ağırlık verdik onun akabinde bu sene karpuz ve biber çeşitlerini de ektik" şeklinde konuştu.

Devamında Dinçer "Sabahın ilk saatlerinde, traktörüme atlayıp tarlalarıma gidiyorum. Günlük yapılacak olan işlemleri yapıyorum. Çiftçiliği seviyorum ve hem cinslerime öneriyorum" ifadelerine kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır