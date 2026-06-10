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İstanbul'dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL'yi buluyor

İstanbul'da yaşarken şehir hayatının stresli ortamından uzaklaşmak için ailesiyle Bayburt'un Yedigözeler köyüne yerleşen Feryal Haşlak, tarhun üretimiyle ekonomiye katkıda bulunuyor.

İstanbul'dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL'yi buluyor

Bayburt'ta kadın üreticinin yetiştirdiği "tarhun" ihraç ediliyor! Bartınlı Feryal Haşlak, İbrahim Haşlak evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti. Uzun yıllar bu şehirde gıda toptancılığı yapan Haşlak çifti, 8 yıl önce köye dönmeye karar verdi.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 1

İbrahim Haşlak'ın baba ocağı merkeze bağlı Yedigözeler köyüne yerleşen aile, ata yadigarı arazileri değerlendirmek için harekete geçti.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 2

Feryal Haşlak, AA muhabirine, 8 yıl önce yerleştiği köyde önce hobi amaçlı sebze yetiştirmeye başladığını söyledi.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 3

Daha sonra atıl durumdaki yaklaşık 20 dönümlük arazilerini değerlendirmek istediğini belirten Haşlak, köydeki akraba ve komşularından çiftçilik konusunda bilgi aldığını dile getirdi.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 4

"SON 4 SENEDİR TARHUNUN İHRACATINI YAPIYORUZ"

Haşlak, Bayburt'ta kadınlar tarafından yetiştirilen tarhunun üretimine yöneldiğini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 5

'KENDİ ÜRETİMİNİZİ YAPIN' TAVSİYESİ

Devamında Haşlak, "Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 6

Haşlak, tarhunun yüksek getirili bir ürün olduğuna dikkati çekti.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 7

"PERAKENDEDE 2 BİN LİRAYI BULUYOR"

Haşlak, "Dönüm başına yılda ortalama 150-200 kilogram kuru ürün alıyoruz. Kilogramını geçen yıl 500-550 liradan toptan sattık, perakendede 1000 ila 2 bin lirayı buluyor. Yılda 3 hasat alınabiliyor." diye konuştu.

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 8

Hedefinin Bayburt'u tarhun üretiminde merkez konumuna getirmek olduğunu ifade eden Haşlak, şunları söyledi:

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 9

"İnşallah başarılı olacağız. Buna inanıyorum çünkü başladığımız yerde değiliz. Çok yol katettik. Atalarımızın yüzyıllardır kültürel mirası olan özel bitkimiz tarhunu, evladiyelik yatırım olarak gençlerimize bir miras olarak devretmeyi hedefliyorum. İnşallah ülkemizi, ürünümüzle en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rabb'im başladığımızdan daha ileriye gitmeyi nasip etti, daha da ileriye gitmeyi nasip etsin."

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 10

İstanbul dan köye yerleşti, hobi diye başladı: 2 bin TL yi buluyor 11

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın köy üretim
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