FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 'İstanbul, İzmir, Bursa'da olsaydı 500 TL olurdu' 250 TL'ye satıyorlar! 'Almak için insanlar 4-5 tur atıyor'

'İstanbul, İzmir, Bursa'da olsaydı 500 TL olurdu' 250 TL'ye satıyorlar! 'Almak için insanlar 4-5 tur atıyor'

26.09.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 50 yıldır peynircilik yapan Şehmus İlya, babasından kendisine kalan mesleği oğlunun da devam ettirdiğini söyledi. Fabrika ürünlerinin fiyatları düşük olduğu için daha fazla tercih edildiğini, bu nedenle köy peynirlerinin satışının eskisi gibi olmadığını söyleyen İlya, peyniri 250 TL'ye sattıklarını belirtti. İlya "İstanbul, İzmir ya da Bursa'da olsaydı 250 TL yerine 400-500 TL olurdu" diye de ekledi.

'İstanbul, İzmir, Bursa'da olsaydı 500 TL olurdu' 250 TL'ye satıyorlar! 'Almak için insanlar 4-5 tur atıyor'

Şehmus İlya, geleneksel köy peynirinin fabrikasyon ürünlerle rekabet edemediğini dile getirerek, fabrika ürünlerinin fiyatları düşük olduğu için köy peynirlerinin satışının eskisi gibi olmadığını kaydetti.

AW295260_01

"İSTANBUL, İZMİR, BURSA'DA OLSAYDI 500 TL'YDİ"

İlya, "Şu anda peynirin fiyatı 250 lira, bir kilo peynir almak için insanlar 4-5 kez tur atıyorlar. Millet alabilsin diye 5-10 lira kalsın diyoruz. Burada kilo başı 10 lira ile çalışıyoruz. Bu peynir İstanbul, İzmir ya da Bursa’da olsaydı 250 lira yerine 400-500 lira olurdu. Fabrikasyon peynirler Konya ve Samsun’dan geliyor. Bu peynirler tozdan yapılıyor, içine kimyasal madde atılıyor" dedi.

AW295260_03

Şehmus İlya’nın oğlu Aziz İlya ise bu işin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını söyledi.

AW295260_04

İlya, "Fabrika peynirleri çıktıktan sonra köy peyniri eskisi gibi satılamıyor. Köy peyniri ile fabrikasyon peynir arasında tat ve kalite farkı vardır. Köy peynirini insanlara tavsiye ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

AW295260_05

AW295260_06

AW295260_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
peynir Bursa Diyarbakır İstanbul İzmir Gıda fiyatları
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri!

Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri!

Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

'Faizler düşüşe geçecek' O tarihi işaret etti! BDDK'dan yeni adım

'Faizler düşüşe geçecek' O tarihi işaret etti! BDDK'dan yeni adım

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.