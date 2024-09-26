'İstanbul, İzmir, Bursa'da olsaydı 500 TL olurdu' 250 TL'ye satıyorlar! 'Almak için insanlar 4-5 tur atıyor'

Şehmus İlya, geleneksel köy peynirinin fabrikasyon ürünlerle rekabet edemediğini dile getirerek, fabrika ürünlerinin fiyatları düşük olduğu için köy peynirlerinin satışının eskisi gibi olmadığını kaydetti.

"İSTANBUL, İZMİR, BURSA'DA OLSAYDI 500 TL'YDİ"

İlya, "Şu anda peynirin fiyatı 250 lira, bir kilo peynir almak için insanlar 4-5 kez tur atıyorlar. Millet alabilsin diye 5-10 lira kalsın diyoruz. Burada kilo başı 10 lira ile çalışıyoruz. Bu peynir İstanbul, İzmir ya da Bursa’da olsaydı 250 lira yerine 400-500 lira olurdu. Fabrikasyon peynirler Konya ve Samsun’dan geliyor. Bu peynirler tozdan yapılıyor, içine kimyasal madde atılıyor" dedi.

Şehmus İlya’nın oğlu Aziz İlya ise bu işin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını söyledi.

İlya, "Fabrika peynirleri çıktıktan sonra köy peyniri eskisi gibi satılamıyor. Köy peyniri ile fabrikasyon peynir arasında tat ve kalite farkı vardır. Köy peynirini insanlara tavsiye ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır