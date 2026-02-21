İzdiham yaşandı: Açılışı gören kuyruğa girdi!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TEK Market, Süleymanpaşa'da düzenlenen törenle açılırken, uygun fiyatlı et satışı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.,



UYGUN FİYATLI ET SATIŞI

Ertuğrul Mahallesi Hasan Âli Yücel Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projeyle vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı et ürünleri sunulması hedefleniyor.

“BU MARKET TEK KALMAYACAK”

Başkan Candan Yüceer konuşmasında, şu cümleleri kurdu:

"Bu sosyal belediyecilik, şefkatli elini her bir hemşehrimizin omuzunda hissedeceği bir Tekirdağ için dayanışmayı büyütüyoruz. Daha önce gezici kent lokantalarıyla başlayan sürecimiz, dört ilçemizde açtığımız kent lokantaları, Süleymanpaşa'da açtığımız aşevi, emekliye pazar desteği, gıda desteklerimiz ve halk ekmek projelerimizle devam etti. Şimdi de TEK Market projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu market tek kalmayacak. Şarköy, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara'da hazırlıklarımız tamamlandı. Diğer ilçelerde de nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda sayısını artıracağız" dedi.



YERLİ ET SATIŞI YAPILIYOR

Marketin bir zincirin ilk halkası olduğunu belirten Yüceer, tamamen kendi üretimleri olan yerli et ve et ürünlerinin satışa sunulacağını ifade ederek kavurma, sucuk ve köfte gibi ürün çeşitlerinin de yer alacağını söyledi. Ramazan ayına vurgu yapan Yüceer, dayanışma mesajı verdi.

ET FİYATLARI NE KADAR?

Market açılışında kıyma 650 TL, kuşbaşı et 700 TL'den satışa sunuldu. Et satışlarının kişi başı en fazla 2 kilogram ile sınırlandırıldığı belirtildi. Et ürünlerinin yanı sıra kadın üreticilerin hazırladığı yerel gıda ürünleri de raflarda yerini aldı.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek TEK Market'in açılışı gerçekleştirildi. Açılışın hemen ardından uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Market önünde uzun kuyruklar oluşurken, zaman zaman izdiham yaşandı.