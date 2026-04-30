Powell'dan kritik karar: Fed yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, görev süresi 15 Mayıs'ta sona erdikten sonra henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

Powell'dan kritik karar: Fed yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek
Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Fed Başkanı olarak görev süresi 15 Mayıs'ta resmi olarak dolmadan önceki son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık eden Powell, veda niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Powell dan kritik karar: Fed yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek 1

Powell, bunun başkan sıfatıyla düzenlediği son basın toplantısı olduğunu belirterek, Fed başkanı adayı Kevin Warsh'u tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımlarının" incelenmesine yönelik başlatılan soruşturmanın kapatılmasına değinen Powell, son gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını ancak Başsavcı Jeanine Pirro'nun soruşturmanın gerektiğinde yeniden açılabileceğine dair ifadelerini hatırlattı.

Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed'in Genel Müfettişi tarafından yapılacak bir yönlendirme olmadığı sürece soruşturmayı yeniden açmayacaklarına dair güvence verdiğini aktardı.

Soruşturma şeffaflık ve kesinlik içinde tam anlamıyla sonuçlanana dek yönetim kurulundan ayrılmayacağına dair sözünün arkasında olduğunu vurgulayan Powell, süreci dikkatle izlediğini kaydetti.

Fed'in faiz kararı belli oldu

"KEVİN WARSH ONAYLANIP YEMİN ETTİĞİNDE BAŞKAN O OLACAK"

Powell, "Başkanlık görevim 15 Mayıs'ta sona erdikten sonra, henüz belirlenmemiş bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam edeceğim. Yönetim kurulu üyesi olarak düşük profilli bir tutum sergilemeyi planlıyorum." dedi.

Warsh'un Senato onayını almasıyla görevi devredeceğini belirten Powell, "Fed Yönetim Kurulu'nun yalnızca tek bir başkanı olur. Kevin Warsh onaylanıp yemin ettiğinde başkan o olacak." diye konuştu.

Powell dan kritik karar: Fed yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek 2

"YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM ZAMAN AYRILACAĞIM"

Yönetim kurulunda kalma kararının arkasındaki nedenlerin sorulması üzerine Powell, temel endişesinin Fed'e yönelik "bir dizi yasal saldırı" olduğunu söyledi.

Powell, bu saldırıların kurumu yıpratmasından ve siyasi faktörlerden bağımsız şekilde para politikasını yürütme kabiliyetini riske atmasından endişe ettiğini ifade etti.

Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma zamanlamasına ilişkin de Powell, "Bunu yapmanın uygun olduğunu düşündüğüm zaman ayrılacağım." dedi.

Yönetim kurulunda kalmasının siyasi bir hamle olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Powell, durumu bu şekilde görmediğini, kararının mevcut gelişmelere bağlı olduğunu dile getirdi.

Powell, her yönetimin Fed'in politika araçlarının başka amaçlar için yeniden kullanmanın iyi olacağını düşündüğüne işaret ederek, ancak buna direndiklerini anlattı.

"Başkan istediği için" veya "seçimler yaklaştığı için" karar almadıklarını vurgulayan Powell, "Eğer böyle yapsaydık, hiçbir güvenilirliğimiz kalmazdı. Piyasalar bize olan güvenini kaybederdi ve enflasyonu kontrol etme yeteneğimiz ve saygınlığımız ortadan kalkardı." diye konuştu.

"KISA VADEDE YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKECEK"

Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, enflasyonun yüksek seyrettiğini, bunun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artışı yansıttığını dile getirdi.

Powell, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyondaki artışa işaret ederek, bunun da büyük ölçüde tarife uygulamalarının mal fiyatları üzerindeki etkilerini yansıttığını aktardı.

Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin muhtemelen petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseldiğini belirten Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin göstergelerin çoğunun ise hedefle uyumlu olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Powell, ekonomik görünümün son derece belirsiz olmaya devam ettiğini ve Orta Doğu'daki çatışmanın da bu belirsizliği daha da artırdığını ifade etti.

Ekonomiye yönelik olası etkilerinin boyutu ve süresinin çatışmanın seyri gibi belirsizliğini koruduğuna işaret eden Powell, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel olarak enflasyonu yukarı çekecek." dedi.

"TARİFE ENFLASYONUNUN GELECEK İKİ ÇEYREKTE ORTADAN KALKMASINI BEKLİYORUZ"

Powell, uzunca bir süredir "gümrük vergilerinin bir defaya mahsus bir fiyat artışına yol açacağı ve bu artışın zamanla ortadan kalkacağı" yaklaşımını benimsediklerine işaret ederek, bunun gelecek iki çeyrek içinde gerçekleşmesini beklediklerini anlattı.

Enerji fiyatlarının henüz zirve noktasına ulaşmadığını dile getiren Powell, bu nedenle faiz indirimlerini düşünmeden önce bunun arka planını ve tarifeler konusunda ilerleme kaydedilmesini görmek isteyeceklerini anlattı.

Powell, FOMC'de daha tarafsız ifadelerin kullanımını, böylece faiz artırımının faiz indirimiyle eşit derecede muhtemel sayılmasını destekleyen üyelerin sayısının arttığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, kararda karşı yönde oy kullananların "şu an faiz artırmamız gerekiyor" şeklinde düşünmediklerini vurguladı.

"İKİ YÖNDE DE ADIM ATMAK İÇİN UYGUN BİR KONUMDAYIZ"

Nötr faiz oranının üst sınırında veya belki hafif kısıtlayıcı bölgede olduklarını kaydeden Powell, mevcut politika duruşunun "bekle-gör" yaklaşımına olanak tanıyacak bir seviyede olduğunun altını çizdi.

Powell, "Politika faizimizin uygun bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Artırmamız gerekirse, bunu kesinlikle sinyal vereceğiz ve kesinlikle yapacağız. İndirmemiz gerekirse, ya da indirmek uygun olursa, o zaman tam tersini sinyal vereceğiz. Her iki yönde de adım atmak için uygun bir konumdayız." diye konuştu.

Salgın, Ukrayna'daki savaş, gümrük vergileri ve İran'daki çatışmalar dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş gibi dört önemli arz şoku yaşadıklarını anımsatan Powell, her bir arz şokunun enflasyonu ve işsizliği yukarı yönlü tetikleme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

