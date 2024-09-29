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'Kalite bakımından gerçekten muhteşem' Günlüğü 600 TL... Başladı!

29.09.2024 09:11
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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri toplarken üretici Mustafa Bahadır, "Bugün itibarıyla patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli" ifadelerini kullandı.

Erzincan, Çayırlı’da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor.

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Üretici Mustafa Bahadır, tarladan sofralara getirilen patateste bu sezon hasadın başladığını belirtti.

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"KALİTE BAKIMINDAN GERÇEKTEN MUHTEŞEM"

Bahadır, “Erzincan’da buğdaydan sonra alternatif olan patates ve pancar hasadı da başladı Çayırlı’da. Bugün itibarıyla patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi. (İHA)

AW297244_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patates İşçi Erzincan hasat
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